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12 de junio de 2026 - 12:22
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Mundial 2026: ¿Por qué despidieron a un gerente del hotel donde se hospeda Croacia?

El contrato entre el Hotel AKA, la Federación Croata y la FIFA exige confidencialidad total, y la filtración de datos derivó en su desvinculación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Escándalo en el hotel de Croacia en el Mundial 2026.

Escándalo en el hotel de Croacia en el Mundial 2026.

El responsable de Alimentos y Bebidas del hotel que funciona como base de la selección de Croacia durante su preparación para la Copa Mundial 2026 fue desvinculado en las últimas horas. La decisión se tomó luego de que trascendiera que había compartido con periodistas un aspecto del acuerdo firmado entre el establecimiento, la Federación Croata de Fútbol y la FIFA.

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La información filtrada no estaba vinculada a cuestiones tácticas ni al plan de alimentación del equipo, pero las cláusulas contractuales establecen confidencialidad total, sin diferenciar entre datos deportivos y condiciones de servicio.

Croacia disputa su primer partido del Mundial el 17 de junio ante Inglaterra en Dallas, en el Grupo L junto a Panamá y Ghana.

Filtración de información y despido del responsable del hotel

De acuerdo con lo publicado por el medio croata Jutarnji list, el trabajador —de origen turco— admitió en una charla con periodistas que la HNS había pedido que durante la estadía de los Vatreni se incluyeran dos vinos de procedencia croata. Uno de ellos era el Plavac Mali, un varietal tinto muy vinculado a la región de Dalmacia y a la península de Pelješac, mientras que no pudo precisar el nombre del segundo.

La declaración fue brindada bajo condición de anonimato, aunque la identidad del empleado terminó siendo establecida rápidamente, entre otros factores, debido a que él mismo reconoció haber viajado a Croacia en distintas oportunidades.

Posteriormente, sus superiores resolvieron su desvinculación laboral por incumplimiento de las cláusulas de confidencialidad contractual.

El contrato entre el Hotel AKA de Alejandría, la Federación Croata de Fútbol y la FIFA prohíbe a los empleados divulgar cualquier detalle de la estancia del equipo.

Tanto el Hotel AKA como la Federación Croata de Fútbol (HNS) mantienen compromisos con la FIFA que impiden a cualquier trabajador del establecimiento difundir información vinculada a la presencia del equipo, sin importar su relevancia en términos deportivos.

Ni el hotel ni la federación realizaron una confirmación oficial por separado acerca de la decisión laboral, por lo que la información sobre la desvinculación se sostiene, por el momento, únicamente en la versión difundida por Sportske novosti desde Alejandría.

El contenido revelado y el alcance limitado de la información

Por su parte, Jutarnji list remarcó que no se trataba de volúmenes significativos de vino ni de datos que pudieran influir en la preparación del plantel. El propio medio señaló que el vino es una de las bebidas menos consumidas por los futbolistas y que el entrenador Zlatko Dali es reconocido por su abstinencia alcohólica.

Escándalo en el hotel de Croacia en el Mundial.

En definitiva, ambas publicaciones croatas coincidieron en que el inconveniente no estuvo en el contenido de la información divulgada, sino en el acto mismo de haberla hecho pública.

El episodio tuvo lugar en el instante en que la delegación croata llegaba a su centro de concentración para el certamen. El 10 de junio de 2026, la Federación Croata de Fútbol (HNS) informó que los Vatreni habían partido desde Zagreb y aterrizado en Washington, para luego trasladarse al Hotel AKA, donde un grupo cercano a los cien simpatizantes —en su mayoría croatas residentes en Estados Unidos— los esperaba frente al establecimiento.

Jutarnji list detalló cómo se produjo el arribo del plantel: el micro del equipo, sin ningún tipo de identificación croata visible, demoró alrededor de una hora y cuarenta minutos en completar el trayecto entre el aeropuerto y el hotel, siempre bajo custodia de un operativo de seguridad.

El gerente de alimentación y bebidas del hotel donde se hospeda la selección de Croacia en su campamento base para la Copa Mundial 2026 fue despedido.

En ese contexto, Luka Modri saludó con la mano a los fanáticos que gritaban a su paso antes de ingresar al establecimiento, mientras que Ivan Periši y Joško Gvardiol fueron de los últimos futbolistas en atravesar la entrada.

Llegada de Croacia a su base en EE.UU y operativo de seguridad

El hotel, inaugurado en abril de 2023, cuenta con 180 habitaciones y se encuentra situado en pleno casco histórico de la ciudad, a aproximadamente seis minutos en automóvil del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

El complejo fue proyectado por el arquitecto italiano Piero Lissoni y cuenta con sectores destinados a la gastronomía, las reuniones y la recuperación física. La otra mitad del centro de entrenamiento se encuentra en la Episcopal High School, ubicada a unos 15 minutos del hotel, que dispone de canchas de fútbol, gimnasio, pista de atletismo y espacios de recuperación equipados con servicios de hidroterapia, crioterapia, electroestimulación y tratamiento por ultrasonido.

Hotel AKA de Alejandría.

Alejandría fue seleccionada como la principal alternativa dentro de un listado de más de 60 sedes potenciales evaluadas antes del sorteo. Una vez definida la conformación del calendario de partidos, una comitiva de la Federación Croata de Fútbol (HNS) —integrada por el director técnico Stipe Pletikosa, la team manager Iva Olivari y el portavoz Tomislav Pacak— recorrió ocho posibles centros de concentración ubicados en el noreste de Estados Unidos y Canadá.

El cuerpo técnico liderado por Dali avaló de manera unánime la decisión adoptada. Durante el anuncio oficial, Pletikosa destacó que Alejandría reunía la mejor combinación posible entre instalaciones de entrenamiento, hotelería, cercanía al aeropuerto y ubicación estratégica en relación con las ciudades donde se disputarán los partidos. Por su parte, Dali subrayó la privacidad del lugar y el entorno como elementos clave para la elección.

La filtración que provocó el despido de un gerente.

Infraestructura del centro de entrenamiento y planificación

En paralelo, la alimentación del plantel continúa bajo supervisión directa del cuerpo técnico. El chef Tomica Šuki acompañó a la delegación en el viaje y es el encargado de diseñar los menús de acuerdo con las rutinas y requerimientos específicos de los futbolistas.

En esta oportunidad, la propuesta gastronómica se centra especialmente en platos a base de mariscos y preparaciones livianas, pensadas para adecuarse a las altas temperaturas previstas durante el desarrollo del torneo en Norteamérica.

La selección de Croacia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio frente a Inglaterra en Dallas, dentro del Grupo L, que también integran Panamá y Ghana. El segundo compromiso está programado para el 23 de junio ante Panamá en Toronto, mientras que el tercer partido se jugará el 27 de junio contra Ghana en Filadelfia.

Escándalo en el hotel de Croacia en el Mundial 2026.

El plantel volverá a su centro de concentración en Alejandría después de cada encuentro y se mantendrá allí instalado durante el desarrollo del certamen, siempre que continúe en competencia. La Copa del Mundo 2026, que marca el estreno del formato ampliado con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre Canadá, México y Estados Unidos, dio inicio de manera oficial el 11 de junio.

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