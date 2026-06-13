Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1-1 en el Mundial 2026

Qatar y Suiza igualaron 1-1 en un partido vibrante por la fase de grupos del Mundial 2026 . El conjunto europeo dominó gran parte del encuentro y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos, pero una aparición de Boualem Khoukhi en tiempo de descuento le permitió a los cataríes rescatar un valioso empate.

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La selección suiza tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a los 16 minutos del primer tiempo. Tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó penal por una infracción del arquero Mahmoud Abunada sobre Remo Freuler dentro del área. Breel Embolo se encargó de la ejecución y definió con precisión para establecer el 1-0.

A partir de ese momento, Suiza controló el desarrollo y generó las situaciones más claras. Dan Ndoye, Michel Aebischer y el propio Embolo contaron con oportunidades para ampliar la diferencia, aunque se encontraron con una destacada actuación de Abunada, una de las figuras del encuentro.

Suiza perdonó y Qatar lo aprovechó

En el segundo tiempo, el equipo europeo mantuvo el protagonismo y siguió llegando con peligro. Granit Xhaka, Ruben Vargas, Fabian Rieder y Johan Manzambi estuvieron cerca de convertir el segundo tanto, pero la falta de eficacia y la resistencia defensiva de Catar mantuvieron el marcador abierto.

Con el correr de los minutos, el seleccionado asiático logró reaccionar gracias a los cambios introducidos por su entrenador. Ahmed Alaaeldin, Akram Afif y Karim Boudiaf aportaron mayor presencia ofensiva y comenzaron a inquietar a la defensa suiza.

Cuando parecía que los tres puntos viajaban para Europa, llegó el golpe catarí. En el minuto 49 del complemento, Boualem Khoukhi ganó en el área tras una pelota parada y conectó un cabezazo que venció a Gregor Kobel para decretar el 1-1 definitivo.

El empate dejó sensaciones encontradas. Suiza lamentó no haber liquidado el partido cuando tuvo las oportunidades para hacerlo, mientras que Qatar celebró un resultado que premió su insistencia en los minutos finales y le permitió sumar un punto importante en la lucha por la clasificación.

Con este resultado, ambos seleccionados iniciaron su camino en el Grupo B con un punto y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.