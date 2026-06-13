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13 de junio de 2026 - 12:40
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El Mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de Estados Unidos

Tom Cruise, Bill Gates, Anya Taylor-Joy, Paris Hilton, George Lucas y David Beckham fueron parte del color en el primer partido de Estados Unidos en el Mundial 2026.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El Mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de Estados Unidos

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Cruz Beckham | Foto: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

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El gobernador de California Gavin | Foto: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

El gobernador de California Gavin | Foto: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Owen Wilson attends the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Dorton/USSF/Getty Images)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Owen Wilson attends the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Dorton/USSF/Getty Images)

Paris Hilton | Foto: by Matt Winkelmeyer - FIFA/FIFA via Getty Images

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El Mundial empezó a mostrar su costado más estadounidense, con una mezcla de deporte, espectáculo y celebridades. Entre los nombres que se dejaron ver estuvieron Tom Cruise, Bill Gates, Anya Taylor-Joy, George Lucas, Paris Hilton y David Beckham, figuras de distintos mundos que se acercaron para vivir el estreno mundialista del país anfitrión.

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Una noche con clima de Hollywood

Los Ángeles fue el escenario ideal para que el Mundial también tuviera su propia postal de estrellas. La presencia de actores, empresarios, exfutbolistas y figuras de la cultura pop le dio un condimento especial a una noche que ya venía cargada de expectativa por el debut de Estados Unidos.

Tom Cruise fue uno de los nombres más rutilantes en las tribunas. También estuvo Bill Gates, una de las figuras más reconocidas del mundo tecnológico, y Anya Taylor-Joy, actriz con raíces argentinas que volvió a llamar la atención en una cita deportiva de alcance global.

A ellos se sumaron George Lucas, creador de Star Wars, Paris Hilton y David Beckham, que desde hace años está vinculado al crecimiento del fútbol en Estados Unidos y no quiso perderse una de las noches más importantes para el soccer norteamericano.

Mundial 2026
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Owen Wilson attends the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Dorton/USSF/Getty Images)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Owen Wilson attends the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Dorton/USSF/Getty Images)

Estados Unidos respondió en la cancha

Más allá del brillo de las tribunas, el equipo local también hizo su parte dentro del campo de juego. Estados Unidos tuvo un debut contundente y venció 4 a 1 a Paraguay, en un partido que terminó de encender la ilusión de los hinchas anfitriones.

El triunfo, acompañado por una puesta en escena fuerte y por la presencia de celebridades, dejó una imagen muy clara del Mundial 2026: esta edición busca combinar competencia deportiva con espectáculo a gran escala.

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El Mundial también se juega en la tribuna

La presencia de famosos no es un dato menor. En un torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la Copa del Mundo también se convirtió en un evento social, cultural y mediático. Cada partido importante promete reunir no solo a hinchas, sino también a figuras capaces de llevar el clima mundialista a las redes, las cámaras y las tapas del mundo.

En Los Ángeles, la primera gran foto ya quedó marcada: una selección anfitriona que ganó, un estadio lleno y una tribuna con aroma a estreno de Hollywood.

El Mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de Estados Unidos
El Mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de Estados Unidos

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