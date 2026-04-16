EN VIVO: seguí el minuto a minuto del juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó el pasado martes 14 de abril en los tribunales de San Isidro, luego de la nulidad del debate anterior en 2025 por el escándalo judicial que involucró a la jueza Julieta Makintach. El proceso se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.
"Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona"
El neurocirujano, Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en el caso, pidió ampliar su indagatoria al comienzo de la audiencia y generó malestar en la acusación. Comenzó a hablar ante el tribunal a las 12:15 del mediodía. En consecuencia, se cancelaron los testimonios de Gianinna Maradona, el médico y el policía citados para hoy
"El primer diagnóstico de la muerte arrojó que fue insuficiencia cardíaca crónica, que se agudizó por falta de tratamiento, según la pericia oficial", señaló.