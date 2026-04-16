EN VIVO: seguí el minuto a minuto del juicio por la muerte de Diego Maradona

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"Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona"

El neurocirujano, Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en el caso, pidió ampliar su indagatoria al comienzo de la audiencia y generó malestar en la acusación. Comenzó a hablar ante el tribunal a las 12:15 del mediodía. En consecuencia, se cancelaron los testimonios de Gianinna Maradona, el médico y el policía citados para hoy

"El primer diagnóstico de la muerte arrojó que fue insuficiencia cardíaca crónica, que se agudizó por falta de tratamiento, según la pericia oficial", señaló.

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