jueves 16 de abril de 2026
16 de abril de 2026 - 13:01
en vivo Sociedad.

EN VIVO: seguí el minuto a minuto del juicio por la muerte de Diego Maradona

Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del anterior. Con un tribunal renovado, las audiencias serán martes y jueves.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Luque es uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona. (Foto: Leandro Heredia / TN)

Luque es uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona. (Foto: Leandro Heredia / TN)

Día clave en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Gianinna y podría complicar al neurocirujano Luque. (Foto: Juan Pablo Chaves/ TN).

Día clave en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Gianinna y podría complicar al neurocirujano Luque. (Foto: Juan Pablo Chaves/ TN).

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a empezar desde cero y este jueves tendrá su segunda audiencia, en los Tribunales de San Isidro, con el foco puesto en el inicio de las declaraciones testimoniales.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a empezar desde cero y este jueves tendrá su segunda audiencia, en los Tribunales de San Isidro, con el foco puesto en el inicio de las declaraciones testimoniales.

EN VIVO

En este nuevo debate serán juzgados siete de los ocho profesionales de la salud que llegaron imputados a juicio por la atención brindada a Maradona antes de su muerte. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.

Nota completa en Todojujuy: Hoy arranca el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: imputados y cómo será

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"Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona"

El neurocirujano, Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en el caso, pidió ampliar su indagatoria al comienzo de la audiencia y generó malestar en la acusación. Comenzó a hablar ante el tribunal a las 12:15 del mediodía. En consecuencia, se cancelaron los testimonios de Gianinna Maradona, el médico y el policía citados para hoy

"El primer diagnóstico de la muerte arrojó que fue insuficiencia cardíaca crónica, que se agudizó por falta de tratamiento, según la pericia oficial", señaló.

"Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona" "Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona"

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Suspendieron el testimonio de Gianinna Maradona, un médico y un policía

La jornada comenzó con un pedido de la defensa de Leopoldo Luque, principal imputado en la causa, para incorporar nueva prueba al debate. El defensor propuso sumar declaraciones realizadas en televisión, lo que motivó un breve cuarto intermedio durante el cual el tribunal deliberó sobre la pertinencia de incluir este material en el expediente. Finalmente, los jueces rechazaron la solicitud, argumentando que “los dichos en la televisión son extrajudiciales” y, por tanto, no pueden ser incorporados como prueba válida.

La decisión de permitir la ampliación de la indagatoria de Luque tuvo efectos inmediatos en la dinámica de la audiencia. El Ministerio Público Fiscal solicitó un receso, aduciendo la necesidad de cancelar los testigos citados para esa mañana y preparar un interrogatorio adecuado para el acusado. Como consecuencia directa, se suspendió la declaración de Gianinna Maradona, quien estaba convocada para prestar testimonio ese mismo día. Tampoco se tomó la declaración del médico Juan Carlos Pinto y el comisario Lucas Farías, citados para la jornada, alterando el cronograma previsto.

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El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

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Burlando habló en la previa de la nueva audiencia

Minutos antes del comienzo de la segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el abogado de Dalma y Gianinna, Fernando Burlando, habló con la prensa.

"Las 12 horas de agonía están demostradas porque el corazón de Diego, en su ventrículo, tenía coágulos", expresó. "Las 12 horas de agonía están demostradas porque el corazón de Diego, en su ventrículo, tenía coágulos", expresó.

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Quiénes declaran hoy en el juicio por la muerte de Maradona

En esta segunda audiencia será el turno de Giannina Maradona y Juan Carlos Pinto, médico de la empresa +Vida, que certificó el fallecimiento de exfutbolista y realizó maniobras de reanimación.

También declarará un policía de la Bonaerense que participó del operativo el día de la muerte de Maradona en el country de Tigre.

Gianina maradona
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a empezar desde cero y este jueves tendrá su segunda audiencia, en los Tribunales de San Isidro, con el foco puesto en el inicio de las declaraciones testimoniales.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a empezar desde cero y este jueves tendrá su segunda audiencia, en los Tribunales de San Isidro, con el foco puesto en el inicio de las declaraciones testimoniales.

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Juicio por la muerte de Diego Maradona: primera audiencia

Terminó la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. El tribunal fijó nuevas pautas para testigos y se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves.

Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre. Sí, asesinado”, dijo Fernando Burlando que representa a Dalma y Gianinna Maradona, y expuso sus lineamientos de apertura ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7.

“Para hacer esa tarea, se convocó a un equipo de salud para hacerlo de una manera silenciosa, gradual, pero igualmente cruel. El 25 de noviembre se concretó lo que fue planeado como un crimen perfecto", aseveró ante los magistrados.

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Cuántos testigos habrá y cuántas audiencias se estiman en el nuevo juicio

La fiscalía llega al juicio con una lista de 127 testigos, aunque otras coberturas también lo presentan como un proceso con más de 90 testigos, según las depuraciones y reorganizaciones de la prueba previstas para el nuevo debate. Lo concreto es que será un juicio extenso, con decenas de declaraciones de policías, peritos, familiares, médicos y personas vinculadas a la internación domiciliaria del exfutbolista.

Todavía no trascendió un cronograma cerrado con todas las fechas de cada declaración, pero por el volumen de testigos se estima que el juicio demandará múltiples audiencias a lo largo de varias semanas. Además, ninguna de las declaraciones del proceso anulado tendrá validez automática, por lo que la prueba testimonial deberá volver a producirse.

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Quiénes son los imputados

Los siete acusados que estarán en este juicio son:

  • Leopoldo Luque, neurocirujano
  • Agustina Cosachov, psiquiatra
  • Carlos Díaz, psicólogo
  • Ricardo Almirón, enfermero
  • Mariano Perroni, coordinador de enfermeros
  • Pedro Di Spagna, médico clínico
  • Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical

La octava imputada de la causa, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, no formará parte de este debate porque afronta un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados.

Caso maradona
Imputados en la causa Diego Maradona: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Imputados en la causa Diego Maradona: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Nota completa en Todojujuy: Hoy arranca el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: imputados y cómo será

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