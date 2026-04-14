EN VIVO. Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Tras una serie de postergaciones, este martes arranca en los tribunales de San Isidro el debate oral por el fallecimiento del Diez. Las audiencias se realizarán martes y jueves de 10 a 17 horas en el palacio judicial de la calle Ituzaingó 340.
Ingresaron los jueces y comienza el debate
Los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ya están en el estrado para dar inicio al juicio oral. Son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes, al ingresar, autorizaron a las cámaras de televisión para filmar imágenes antes de comenzar con los lineamientos.