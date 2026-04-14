martes 14 de abril de 2026
14 de abril de 2026 - 10:32
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EN VIVO. Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Desde las diez de la mañana se dio inicio al segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Hay nuevo tribunal y más de 90 testigos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

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Tras una serie de postergaciones, este martes arranca en los tribunales de San Isidro el debate oral por el fallecimiento del Diez. Las audiencias se realizarán martes y jueves de 10 a 17 horas en el palacio judicial de la calle Ituzaingó 340.

Embed - Juicio en la causa Nº 5597 ("Luque y otros") - Audiencia de apertura

Hay siete trabajadores de salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, que se enfrentan a una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

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Ingresaron los jueces y comienza el debate

Los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ya están en el estrado para dar inicio al juicio oral. Son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes, al ingresar, autorizaron a las cámaras de televisión para filmar imágenes antes de comenzar con los lineamientos.

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Se demora la primera audiencia del juicio por Maradona

Si bien estaba programada para las 10 de la mañana, el arranque de la jornada se demoró algunos minutos.

Aún falta que lleguen los dos fiscales, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y el abogado Fernando Burlando, que todavía no ingresó a la sala.

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Hablaron Fernando Burlando y Verónica Ojeda

El abogado de las hijas de Diego Maradona, Fernando Burlando, afirmó que la prioridad de la querella será evitar dilaciones en el nuevo juicio por la muerte del exfutbolista, y manifestó plena confianza en la nueva conformación del tribunal que llevará adelante el proceso: “Creo que es inminente una condena”.

La ex pareja de Diego Maradona llegó a los tribunales de San Isidro a las 9:45. Lo hizo acompañada de su abogado Mario Baudry.

Por su parte, Verónica Ojeda, ex pareja de Diego. expresó su deseo de que el nuevo juicio por la muerte del exfutbolista avance sin dilaciones y aporte certezas, tanto para la familia como para el entorno cercano. Antes del inicio, habló con los medios en las inmediaciones de los tribunales de San Isidro, donde se lleva adelante el proceso, y remarcó la decisión familiar de preservar a Dieguito Fernando de la exposición mediática y judicial.

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