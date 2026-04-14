EN VIVO. Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Live Blog Post

Hablaron Fernando Burlando y Verónica Ojeda

El abogado de las hijas de Diego Maradona, Fernando Burlando, afirmó que la prioridad de la querella será evitar dilaciones en el nuevo juicio por la muerte del exfutbolista, y manifestó plena confianza en la nueva conformación del tribunal que llevará adelante el proceso: “Creo que es inminente una condena”.

La ex pareja de Diego Maradona llegó a los tribunales de San Isidro a las 9:45. Lo hizo acompañada de su abogado Mario Baudry.

Por su parte, Verónica Ojeda, ex pareja de Diego. expresó su deseo de que el nuevo juicio por la muerte del exfutbolista avance sin dilaciones y aporte certezas, tanto para la familia como para el entorno cercano. Antes del inicio, habló con los medios en las inmediaciones de los tribunales de San Isidro, donde se lleva adelante el proceso, y remarcó la decisión familiar de preservar a Dieguito Fernando de la exposición mediática y judicial.