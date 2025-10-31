viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 10:12
Mundo musical.

Cómo fue la emotiva vuelta de Lourdes Fernández a los escenarios tras la detención de su ex pareja

La cantante y miembro de Bandana subió al escenario del teatro Gran Rex dentro del marco de Buenos Aires 2000 junto a Tripa y los suecos A*Teens.

Redacción de TodoJujuy
Así fue el emotivo regreso de Lowrdez Fernández a los escenarios.

Hace una semana, cerca de las 20.30, un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires irrumpió en un departamento de Ravignani 2186, en Palermo, con el objetivo de localizar a Lourdes Fernández, integrante del grupo pop Bandana, y arrestar a su exnovio, Leandro García Gómez.

Este último luego fue acusado de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género. En los días posteriores, la situación generó gran repercusión. La propia cantante declaró que su ex pareja no le había causado daño alguno y expresó su tristeza por la negativa a concederle la excarcelación.

La artista lució un traje con alas de plumas.

Más allá de las opiniones sobre si estaba preparada o no para retomar su carrera artística tras lo sucedido, se sostiene que la música tiene un efecto sanador. Así, la icónica estrella juvenil que hace 25 años irrumpió en la escena gracias al reality Popstars, regresó a los escenarios lleno de recuerdos de los años 2000 para demostrar su talento y carisma inigualables.

Así fue el show de Lourdes Fernández en el teatro Gran Rex

El espectáculo, titulado Buenos Aires 2000, tuvo lugar el jueves por la noche en el teatro Gran Rex y rindió homenaje al pop de principios de siglo.

La velada arrancó con la presentación de Germán “Tripa” Tripel, exintegrante de Mambrú con una carrera consolidada, seguida de la actuación de Lowrdez, que muchos fanáticos percibieron como la antesala del esperado reencuentro de Bandana, programado para el 23 de noviembre en Costanera Norte. El cierre estuvo a cargo del grupo sueco A*Teens, formado en 1998 como una versión juvenil de los legendarios ABBA.

Lowrdez en el Teatro Gran Rex.

“Un tropezón no es caída”, dijo Lourdes Fernández

A las 20.44 en punto, Lourdes Fernández irrumpió en escena. Oculta bajo una capa negra y agazapada, evocando a la hechicera de un cuento, comenzó a interpretar “Creo en mí”, tema de la artista española Natalia Jiménez. “Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared, contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar”, expresan los primeros versos.

Instantes después, un asistente retiró la capa y Lowrdez resurgió como un ave fénix, con un atuendo blanco y luminoso, mientras el público estallaba en aplausos.

Después, comenzó a sonar “Guapas”, el sencillo inaugural de Bandana. Con sus alas como escudo, la cantante se desplazó por el escenario mientras daba saltos y reproducía aquel pasito de baile que solía ejecutar junto a sus compañeras al compás de “dance, dance, dance, hoy tu sueño es real”, una coreografía que el público replicó al detalle, como si los años 2000 hubieran regresado por un instante.

Lourdes Fernández demostró que la conexión con su público permanece intacta.

Antes de interpretar “Muero de amor por ti”, tema incluido en la banda sonora de Lilo y Stitch, Lourdes compartió: “Lo conecto de manera increíble. Los A*Teens, compañeros internacionales, hemos compartido y tenido la grandeza de poder ser una de las primeras bandas que hicimos música para Disney. Y que dice, les juro, lo que siento hoy: ‘Muero de amor por ustedes’”.

En ese instante ocurrió uno de los momentos más llamativos de su show. Mientras seguía interpretando la canción en cuclillas, la artista perdió el equilibrio y terminó desplomándose, quedando todavía más recostada sobre el escenario. Aun así, mantuvo la compostura con profesionalismo, dando la sensación de que todo formaba parte de una coreografía planeada.

Me caí, por si alguien no se dio cuenta”, confesó después. Entre los aplausos y los cánticos de sus seguidores, agregó: “Quiero decirles algo importantísimo, fundamental y que por ahí suena a cliché. Un tropezón no es caída”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeflowersok/status/1984053722163654810&partner=&hide_thread=false

Lourdes Fernández, sobre Lissa Vera

La fuerza de su voz llenó el Gran Rex durante un breve mashup que combinó “Sweet Dreams (Are Made of This)” con “Cómo puede ser”, un verdadero “temón”, como ella misma lo definió, de Bandana.

La invité a Lissa a cantar pero se sentía mal. Pero el 23 vamos a estar todas juntas”, comentó, refiriéndose a Lissa Vera, con quien mantiene un conflicto tras la denuncia presentada el jueves pasado contra Leandro García Gómez. Por su parte, Vera le dedicó una historia en Instagram: “Hermoso verte brillar. La próxima estaré ahí. I love you”.

El siguiente éxito en sonar fue “Maldita noche”, otro tema emblemático del grupo surgido de Popstars. Al pedir “un fuerte aplauso para la banda”, Fernández fue mencionando a cada integrante y sorprendió al incluir a su familia. “Papá, mamá, te amo”, expresó. Sin embargo, no se refería a su madre biológica, Mabel López Arias, quien había denunciado su desaparición días atrás, sino a la mujer de su padre, Omar Fernández.

La cantante interpretó algunos hits de Bandana.

Los primeros acordes de “Start Me Up” y “(I Can’t Get No) Satisfaction” de The Rolling Stones despertaron su lado más rockero, abriendo paso a una fusión entre esta última canción y otro clásico de Bandana.

¡Nos vamos! Los dejo con A*Teens. Un privilegio volver a pisar estas maderas. Ya llega...”, dijo brevemente antes de interpretar “Llega la noche”, mientras grababa a la audiencia con su teléfono celular. “Me hacen bien, me hacen bien” [“Me haces bien”, de Jorge Drexler], cantó, colocando una mano sobre el corazón antes de retirarse del escenario.

