lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 10:53
Reapareció Lourdes Fernández luego de que detengan a su ex: ¿Qué dijo?

Después de la intensa y difícil jornada del jueves, la artista regresó a sus plataformas digitales para comunicarse con sus seguidores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lourdes Fernández reapareció tras la detención de su ex con un mensaje contundente.

Lourdes Fernández decidió poner fin al misterio y transmitir calma a sus seguidores tras los días difíciles que enfrentó. La exintegrante de Bandana reapareció en sus redes sociales y confirmó que, pese a los recientes acontecimientos, volverá a presentarse en vivo.

Qué encontraron en el departamento donde estaba Lourdes Fernández (Sebastián Alonso)
Qué encontraron en el departamento donde estaba Lourdes Fernández, ex Bandana
Declaróel novio de Lourdes Fernández
Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: qué dijo

El jueves, Lourdes ofrecerá un espectáculo en el Gran Rex junto a Germán Tripel y la banda internacional A Teens. Su presencia en el show había estado en duda luego del incidente del jueves 23 de octubre, cuando fue hallada en el departamento de su ex, Leandro García Gómez, y tuvo que ser trasladada al Hospital Fernández.

Lourdes Fernández confirmó que será parte de la primera presentación de Bandana en su regreso.

En un clip compartido en Instagram, Lourdes expresó su gratitud por el respaldo de sus seguidores: “Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”.

Lourdes Fernández reapareció tras el drama con su ex

La cantante abordó sin evasivas su reciente ausencia y la detención de su ex pareja. “Sé que pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex”, comentó, y cerró con una reflexión sobre su presente: “Un día a la vez”.

En medio de la repercusión, Lissa Vera, su colega en Bandana, respondió al mensaje de Lourdes que la mencionaba directamente. Lejos de mostrar preocupación, Lissa fue tajante: “Si me está peleando, es porque la estúpida está bien”. Además, pronunció una frase que se volvió viral: “La prefiero ofendida y viva, que muerta”.

A pesar de las especulaciones y la incertidumbre que rodearon su situación, Lourdes Fernández aseguró que participará en el show inaugural del esperado regreso de Bandana. La emoción es enorme y sus seguidores celebran que, tras atravesar momentos difíciles, la cantante haya decidido retomar su carrera musical y subirse nuevamente a los escenarios.

