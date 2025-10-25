El duro descargo de Lourdes Fernández: críticas a su entorno y reclamo de contención

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)

La cantante Lourdes Fernández se pronunció con un contundente descargo público luego de atravesar una situación de máxima tensión: tras permanecer doce horas secuestrada en el departamento de su novio, Leandro García Gómez, la artista decidió hacer visibles sus críticas hacia su entorno.

En su mensaje difundido en redes sociales, Fernández señaló: “Puedo entender y comprender a la familia, amigas, amigos, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto , desde una compañera hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién , hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

La situación que desencadenó esta reacción habría comenzado a gestarse en el entorno íntimo de la artista, en lo que su madre describe como una relación con antecedentes de violencia de género. Según informaron en medios especializados, Lourdes había denunciado a García Gómez por lesiones leves en 2022.

El episodio de las doce horas de retención generó alarma y movilizó a integrantes de Bandana, como Lissa Vera, quien expresó públicamente su preocupación y su intención de recurrir a la justicia.

Fernández, en su comunicado, dejó claro que el foco no es la exposición mediática sino la sinceridad de los vínculos: señaló que lo que se espera de “amigos” o de “compañeros” es una llamada, un mensaje, una preocupación real, no simplemente la aparición mediática.

Queda visible, además, el desgaste emocional: la artista remarcó que, más allá del “qué pasó” mediático, lo que importa es “dónde estoy” y “con quién”, y que esa pregunta básica —aseguró— muy pocos se la hicieron. En ese contexto, su descargo apunta también a reconstruir su narrativa personal frente al “ruido” externo.

El caso, en tanto, sigue siendo investigado por la justicia, que busca determinar el estado de la denuncia y las circunstancias en que Fernández fue retenida en el departamento de García Gómez.

Por violencia de género en Jujuy

Línea gratuita 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer ante casos de violencia de género. La promoción del número es para asesoramiento y acompañamiento a las víctimas y sus familiares, es importante remarcar que para denuncias y casos de violencia o emergencias es el 911.

El 0800-888-4363 es parte de la campaña “Podemos Hablar, Jujuy te escucha” que funciona las 24 horas los 365 días del año. Por este medio se abordan de manera integral las consultas recibidas y se acompaña en las situaciones que sean necesarias.

Además brinda información de todas las alternativas de actuación que tiene la provincia ante hechos de violencia de género.