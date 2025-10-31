viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 20:49
Pasión.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy hicieron un banderazo histórico de apoyo al plantel

Banderazo antes del viaje de Gimnasia de Jujuy para jugar la revancha de los cuartos de final ante Deportivo Madryn.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy
Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy

Hinchas de Gimnasia de Jujuy hicieron un banderazo este viernes en la calle Humahuaca, en el ingreso a las plateas del estadio 23 de Agosto, en apoyo al plantel que el domingo jugará la revancha ante Deportivo Madryn en la ciudad chubutense.

Con banderas, bombos y cuanto estandarte del Lobo tenían a mano, los simpatizantes gritaron y cantaron por el equipo jujeño que de la mano de Matías Módolo viaja rumbo al sur del país para hacer historia y dar vuelta una serie signada por la injusticia.

Los hinchas que llegaron en gran número, se mostraron confiados en dar vuelta la serie ante el equipo del sur, y pidieron que los jugadores entreguen todo, más allá del resultado final y de la actuación del árbitro designado.

Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy
Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy

Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy

Ese fue uno de los puntos salientes de los hinchas, que centraron su reclamo a la Asociación del Fútbol Argentino, al Tribunal de Disciplina y a los encargados de impartir justicia. El enojo y los cánticos fueron dirigidos a Buenos Aires.

Banderazo de Gimnasia

Cuándo juegan Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Después del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA, donde dio por perdido 0-3 el partido de ida a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, el encuentro de vuelta de cuartos de final se disputará este domingo 2 de noviembre desde las 16 horas en el Estadio Abel Sastre, con televisación solo por DSPORTS Argentina.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.

Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:

Para pasar de ronda

  • Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.
  • Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.
  • En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.

Casos en los que queda eliminado

  • Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta
  • En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).
  • Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).
  • En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur.

deportivo madryn gimnasia de jujuy

Temas
