sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 13:55
Pasión.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn a puro aliento

La hinchada del Lobo jujeño viajó al sur del país para acompañar al equipo en el duelo ante Deportivo Madryn. En el avión, no faltaron los bombos ni las canciones.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn con cántico y aliento

Hinchas de Gimnasia de Jujuy coparon el vuelo rumbo a Madryn con cántico y aliento

La pasión de los hinchas de Gimnasia de Jujuy volvió a hacerse sentir. Tras un multitudinario banderazo de despedida en el estadio 23 de Agosto, decenas de simpatizantes emprendieron viaje hacia Puerto Madryn para alentar al equipo en la revancha de los cuartos de final del Reducido ante Deportivo Madryn.

En el avión, los fanáticos del Lobo jujeño convirtieron el vuelo en una verdadera fiesta. Entre bombos, aplausos y cánticos, los pasajeros demostraron que el aliento no conoce fronteras. Videos grabados por los propios hinchas muestran cómo los hinchas alentaron con la misma energía que suelen llevar a las tribunas.

“Dale lo, dale lo, dale lobo”, se escuchó corear a un grupo de hinchas en pleno vuelo, reflejando el espíritu de confianza que envuelve a la delegación jujeña. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la fidelidad de la hinchada más federal del norte argentino.

Antes del viaje, el viernes por la tarde, los simpatizantes se habían reunido sobre la calle Humahuaca, en el ingreso a las plateas del estadio, para despedir al plantel. Fue un banderazo histórico lleno de emoción, donde los hinchas pidieron “entrega y orgullo” al equipo dirigido por Matías Módolo, que deberá revertir el 0-3 en contra decretado tras el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA.

El encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy se disputa este domingo 2 de noviembre desde las 16 horas, en el estadio Abel Sastre, y será televisado por DSPORTS Argentina. Para avanzar a semifinales, el Lobo necesita ganar por cuatro goles o más de diferencia.

Más allá del resultado, la hinchada ya demostró que el amor por los colores no se negocia. Desde Jujuy hasta el sur del país, el pueblo albiceleste acompaña a su equipo con la misma pasión de siempre, haciendo que la bandera del Lobo flamee más fuerte que nunca.

