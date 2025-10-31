viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 08:35
Reducido.

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy: horario y cómo ver el partido de vuelta

Gimnasia de Jujuy irá por la épica en busca de revertir el resultado ante Deportivo Madryn luego del fallo en contra de la AFA. Mirá todos los detalles del partido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy. video
Ilusionados.

Gimnasia de Jujuy y la revancha con Deportivo Madryn: "Vamos a ganar el partido"
Matías Módolo - Entrenador Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Matías Módolo habló sobre su continuidad en Gimnasia de Jujuy: ¿Sigue o se va?

Fabrizio Llobet será el árbitro del encuentro que se disputará en el Estadio Abel Sastre.

Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy: horario y cómo ver el partido

El choque entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, para definir quién sigue en carrera en el Reducido por el segundo ascenso, se disputará este domingo 2 de noviembre, desde las 16 horas en el Estadio Abel Sastre. El partido será televisado por DSPORTS.

deportivo madryn gimnasia de jujuy

Fabrizio Llobet será el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Fabrizio Llobet será el árbitro principal del partido, mientras que lo acompañarán Facundo Rodríguez como primer asistente, Ernesto Callegari como segundo asistente y César Ceballo como cuarto árbitro.

La última vez que Llobet impartió justicia en un partido de Gimnasia de Jujuy fue el 10 de mayo, cuando el Lobo recibió a Nueva Chicago en el Estadio 23 de Agosto por la fecha 14 de la Zona B. Dicho encuentro finalizó 2-1 a favor del equipo de Matías Módolo, con dos goles de Cristian Menéndez.

Fabrizio Llobet árbitro

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción para Gimnasia de Jujuy luego de la suspensión del segundo tiempo ante Deportivo Madryn. El equipo de Matías Módolo irá a jugar el partido de vuelta de cuartos de final con el marcador en contra, ya que el fallo indicó que los del sur ganaron el primer cruce por 3-0.

Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.

Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:

gimnasia de jujuy

Para pasar de ronda

  • Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.
  • Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.
  • En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.

Casos en los que queda eliminado

  • Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta
  • En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).
  • Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).
  • En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur.

EN VIVO: mirá la previa de Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

