miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 11:44
Mercado.

Gimnasia de Jujuy confirmó quiénes siguen en el plantel para la Primera Nacional 2026

Gimnasia de Jujuy dio a conocer quiénes son los jugadores que seguirán en el club para la Primera Nacional 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Plantel Gimnasia de Jujuy

Plantel Gimnasia de Jujuy

En las últimas horas Gimnasia de Jujuy confirmó algunos jugadores que seguirán en el plantel para la Primera Nacional 2026. Asimismo, aseguraron que en el curso de las próximas horas se dará a conocer la continuidad de más jugadores considerados clave en la base del plantel.

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026
Emiliano Zambrano, firmó su contrato con el lobo.
Profesional.

Es de la cantera del club y firmó su primer contrato con Gimnasia de Jujuy

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy, al igual que los arqueros Sebastián Anchoverri y Gonzalo Gómez.

jugdores que siguen

Los jugadores que no siguen en el Lobo

  • Gustavo Fernández
  • Daniel Juárez
  • Fernando Duré
  • Román Barreto
  • Santiago Camacho
  • Matías Noble
  • Alejandro Quintana

Sobre Alejandro Quintana, Gimnasia de Jujuy compartió un video en el que el jugador se despide de los hinchas, asegurando que la decisión de alejarse del Lobo fue estrictamente por temas personales.

