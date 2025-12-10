miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 07:58
Liga Jujeña.

Semifinales del Torneo Continuidad: confirmaron días, horarios y estadio

Este fin de semana se jugarán las semifinales correspondientes a la primera división femenina y masculina del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Belgrano

Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Belgrano

Fixture de las semifinales del Torneo Cotinuidad de la Liga Jujeña

Viernes 12 de diciembre

La Tablada

  • Cuyaya vs La Viña - Femenino a las 19:00
  • Cuyaya vs Belgrano - Masculino a las 21:00
belgrano femenino liga jujeña futbol
Liga Juje&ntilde;a de F&uacute;tbol - Foto: Club Gorriti

Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Gorriti

Sábado 13 de diciembre

La Tablada

  • Gorriti vs Los Perales - Femenino a las 19:00
  • El Cruce vs Nieva - Masculino a las 21:00

