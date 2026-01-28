Gimnasia de Jujuy presentó su campaña de socios 2026: precios y formas de pago

Desde la institución informaron que el objetivo es facilitar el acceso de los hinchas durante toda la temporada, con alternativas que contemplan cuotas mensuales, abonos anuales y una opción especial para quienes cobran sus haberes a través del Banco Macro.
Esta modalidad se encuentra destinada a personas que perciben su sueldo a través del Banco Macro. Los valores establecidos son los siguientes:
Sector popular
Mayor: $30.000
Jubilado: $20.000
Menor: $15.000
Sector preferencial
Mayor: $35.000
Jubilado: $25.000
Menor: $20.000
Sector platea
Mayor: $45.000
Jubilado: $35.000
Menor: $25.000
Con esta opción, el socio puede adherir a un familiar o amigo, trámite que se realiza una sola vez de forma presencial en la sede del club.
Cuota mensual sin descuento de haberes
La cuota mensual tradicional permite el pago en efectivo, con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Los montos son:
Sector popular
Mayor: $35.000
Jubilado: $25.000
Menor: $20.000
Sector preferencial
Mayor: $40.000
Jubilado: $30.000
Menor: $25.000
Sector platea
Mayor: $50.000
Jubilado: $40.000
Menor: $30.000
Los pagos se aceptan tanto en la sede social como a través de AccessFan.
Abono anual y beneficio para socios
El abono anual contempla el acceso a los 18 partidos como local durante la temporada 2026. Los valores informados por el club son:
Sector popular
Mayor: $420.000
Jubilado: $300.000
Menor: $240.000
Sector preferencial
Mayor: $480.000
Jubilado: $360.000
Menor: $300.000
Sector platea
Mayor: $600.000
Jubilado: $480.000
Menor: $360.000
Quienes abonen el abono anual hasta el 31 de enero de 2026 participarán de un sorteo por dos camisetas firmadas por el plantel profesional. El sorteo se realizará en febrero y se difundirá a través de las redes oficiales del club.
El pago del abono anual se puede realizar en efectivo, en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro o en planes de tres a seis cuotas con otras tarjetas, con un recargo del 10 por ciento. El trámite se concreta de manera presencial en la sede de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.