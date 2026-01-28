Gimnasia de Jujuy presentó su campaña de socios 2026: precios y formas de pago

Gimnasia y Esgrima de Jujuy puso en marcha la campaña de socios 2026 , con un esquema de valores diferenciado según sector del estadio, categoría etaria y modalidad de pago. La propuesta ya se encuentra vigente y se puede gestionar de manera presencial o digital.

Expectativas. Gimnasia de Jujuy ya piensa en el debut: "Tenemos un plantel con jerarquía y un objetivo claro"

Desde la institución informaron que el objetivo es facilitar el acceso de los hinchas durante toda la temporada, con alternativas que contemplan cuotas mensuales, abonos anuales y una opción especial para quienes cobran sus haberes a través del Banco Macro.

El trámite se realiza en la sede social de calle Humahuaca 95 o mediante la plataforma AccessFan , con distintas opciones de pago habilitadas.

Esta modalidad se encuentra destinada a personas que perciben su sueldo a través del Banco Macro. Los valores establecidos son los siguientes:

Sector popular

Mayor: $30.000

Jubilado: $20.000

Menor: $15.000

Sector preferencial

Mayor: $35.000

Jubilado: $25.000

Menor: $20.000

Sector platea

Mayor: $45.000

Jubilado: $35.000

Menor: $25.000

Con esta opción, el socio puede adherir a un familiar o amigo, trámite que se realiza una sola vez de forma presencial en la sede del club.

Estadio 23 de Agosto Estadio 23 de Agosto.

Cuota mensual sin descuento de haberes

La cuota mensual tradicional permite el pago en efectivo, con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Los montos son:

Sector popular

Mayor: $35.000

Jubilado: $25.000

Menor: $20.000

Sector preferencial

Mayor: $40.000

Jubilado: $30.000

Menor: $25.000

Sector platea

Mayor: $50.000

Jubilado: $40.000

Menor: $30.000

Los pagos se aceptan tanto en la sede social como a través de AccessFan.

Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy.

Abono anual y beneficio para socios

El abono anual contempla el acceso a los 18 partidos como local durante la temporada 2026. Los valores informados por el club son:

Sector popular

Mayor: $420.000

Jubilado: $300.000

Menor: $240.000

Sector preferencial

Mayor: $480.000

Jubilado: $360.000

Menor: $300.000

Sector platea

Mayor: $600.000

Jubilado: $480.000

Menor: $360.000

Quienes abonen el abono anual hasta el 31 de enero de 2026 participarán de un sorteo por dos camisetas firmadas por el plantel profesional. El sorteo se realizará en febrero y se difundirá a través de las redes oficiales del club.

El pago del abono anual se puede realizar en efectivo, en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro o en planes de tres a seis cuotas con otras tarjetas, con un recargo del 10 por ciento. El trámite se concreta de manera presencial en la sede de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.