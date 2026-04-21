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21 de abril de 2026 - 17:30
Deportes.

Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026 en Jujuy

Con más de 160 jugadores, comenzó en nuestra provincia el Torneo Interclubes de Tenis 2026. La segunda fecha será este fin de semana.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026 

Este fin de semana arrancó el Torneo Interclubes de Tenis de Jujuy 2026, una competencia que reúne a más de 160 jugadores de distintos puntos de la provincia representando a varios de los principales clubes.

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El certamen comenzó el 18 de abril en un formato por equipos, disputándose todos los sábados en sedes rotativas, lo que permite integrar a instituciones de diferentes localidades. La segunda fecha se disputará el sábado 25 de abril.

Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026
Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026

Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026

El torneo cuenta con la participación de 43 equipos, lo que representa aproximadamente 165 jugadores, distribuidos en distintas categorías que se dividen según nivel y género. En la primera fecha se vio un buen nivel de competencia.

En la rama masculina, la categoría A reúne 4 equipos, la B cuenta con 13 equipos y la C con 9 equipos. Por su parte, en la rama femenina, la categoría B está integrada por 9 equipos y la C por 5 equipos, mientras que la categoría A aún no presenta equipos inscriptos.

Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026
Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026

Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026

Cómo se juega el provincial de tenis

La modalidad de juego establece que cada serie entre clubes se define a través de dos partidos de singles y un partido de dobles, con la posibilidad de un super tie break en caso de desempate, generando enfrentamientos dinámicos y competitivos.

Además, el sistema de puntuación suma atractivo al torneo ya que cada equipo obtiene un punto por cada partido ganado y un punto adicional por ganar la serie, lo que premia tanto el rendimiento individual como el colectivo.

El torneo está coordinado por representantes de distintos clubes de la provincia, entre ellos Valeria Brizuela (Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima), Martín Cozza (Sociedad Sirio Libanesa), Mauro Cepeda (Club Atlético Ledesma), Martín Montalbetti (AMPUAP), Augusto Perales (Palpalá Golf Tenis Club), Elías Burgos (C.E.A.R), Guillermo Milisenda (Milisenda Tenis Center), Javier Kuchta y Nicolás Velásquez (Jujuy Lawn Tennis Club).

Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026
Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026

Arrancó el Torneo Interclubes de Tenis 2026

Los resultados de la 1ra Fecha

Varones Categoría B

  • Guillermo Bernardo le ganó 3 a 0 Martín Zerpa
  • Fernando Di Pasquo derrotó 3 a 0 a Elías Burgos
  • Rolando Forbice a Felix Mendoza por 2 a 1
  • Federico Vallejo perdió 0 a 3 con Carlos Aguiar
  • Mauro Fontanetto cayó 1 a 2 ante Andrez Bellincioni
  • Adrián Cruz perdió 0 a 3 con Jorge Echenique
  • Libre quedó Otto Stemberg

Varones Categoría C

  • Mauro Serrano perdió 1 a 2 con Marín Ibáñez
  • Nicolás Toro cayó ante José Correa 3 a 0
  • Marcos Gallardo perdió 1 a 2 con Nicolás Iglesias
  • El partido entre Matías Issolio y Ariel Díaz fue pospuesto
  • Libre quedó Darío Mamani

Para seguir todas las novedades, resultados y contenido del torneo, se puede visitar la cuenta oficial del evento deportivo que en Instagram es @interclubestenisjujuy.

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