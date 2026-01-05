Golpe en el tenis: Novak Djokovic se retira de la ATP y sacude al circuito

A través de un comunicado, el serbio aseguró que su decisión está relacionada con "preocupaciones sobre la transparencia".

El serbio Novak Djokovic provocó un fuerte impacto en el mundo del tenis y del deporte en general al anunciar su alejamiento de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) , decisión que comunicó mediante un texto contundente con críticas directas a la conducción del organismo .

En el mensaje , difundido a través de sus redes sociales , el exnúmero uno del mundo explicó: "Tras considerarlo detenidamente , he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales . Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia , la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen ".

Lejos de pensar en un retiro deportivo , el tenista de 38 años y máximo ganador de torneos de Grand Slam expuso abiertamente sus desacuerdos con la conducción del organismo , una situación que —según explicó— terminó empujándolo a tomar una determinación de alto impacto .

“Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA , dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente , pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”, expresó el serbio .

El mensaje de Novak Djokovic.

Djokovic completó su comunicado aclarando que no tiene intención de dejar las canchas, aunque sí continuará su carrera al margen de la estructura actual. “Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”, afirmó para cerrar.

