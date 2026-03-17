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17 de marzo de 2026 - 21:26
Deporte.

Emotivo homenaje a Hugo "Guino" Salazar, un emblema del Lawn Tenis

Este martes se realizó el acto de homenaje y reconocimiento a la trayectoria deportiva de Hugo "Guino" Salazar en el Lawn Tenis.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Emotivohomenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis

Emotivo homenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis

Este martes con la organización del Lawn Tenis y la SD Academia de Tenis, se realizó el acto de homenaje y reconocimiento a la trayectoria deportiva a Hugo "Guino" Salazar. Dirigentes, jugadores y allegados, destacaron el aporte de "Guino" al deporte jujeño.

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El reconocimiento entregado en las instalaciones del club por los 50 años como socio de esa institución, se hizo en mérito a su destacada y admirable dedicación al tenis, constituyéndose a lo largo de los años en un ejemplo de compromiso, perseverancia y amor por el deporte.

“Es un momento muy especial y emotivo”, dijo y agregó: “Tantos años en el club y espero seguir varios más. Nos juntamos los lunes, antes cambiamos un poco, antes eran los jueves, ahora los lunes, pero pasa que los jugadores y los amigos cambian”.

Embed - Emotivo homenaje a Hugo "Guino" Salazar, un emblema del Lawn Tenis

“Son cinco décadas de transitar este club. Hemos hecho lindos partidos con los amigos que tengo ahora. Son grandes amigos, compañeros, me ayudan”, dijo y subrayó que “veo gente nueva, chicos que están aprendiendo esto, y para mí esto es hermoso”.

Guino afirmó que “todo es hermoso, en el tenis todo es lindo, los amigos, el deporte en sí, transitar el ladrillo, para mí es todo lindo, todo lindo”, y recordó sus emociones en los partidos “cuando alguna vez supe ganar un partido, de esos emotivos, me emocioné cuando vi a otra gente que jugaba muy bien”.

Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio
Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio

Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio

Sus nietas, emocionadas por Hugo Salazar

Victoria, una de sus nietas, presentes en el homenaje, aseguró que “me encanta que disfrute con sus amigos, que desde hace un montón que está acá y me muero de amor, me derrito siempre que viene y me encanta que siempre sea tan sociable”.

Otra de sus nietas dijo que “me gusta como tiene su rutina diaria, que es parte de su vida, porque sabemos que todos los lunes viene al club y los jueves también, y los sábados se junta con sus amigos, son cosas claves que nunca las va a perder”.

Emotivo homenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis
Emotivo homenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis

Emotivo homenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis

Guino, un ejemplo de constancia

Una emoción de poder homenajearlo por los 50 años aportando al club, jugando y entrenando”, dijo el presidente del Lawn Tenis, Federico Vallejos. “Y lo sigue haciendo, tomando clases y haciendo partidos. Es muy grato verlo siempre”, destacó.

Santiago Doblas es entrenador y reafirmó que “la verdad que es merecido homenaje. Guino también nos acompaña los días martes con la academia, y algunos días jueves también, así que muy contentos de contar con él”, indicó.

Emotivo homenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis
Emotivo homenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis

Emotivo homenaje a Hugo Salazar, un emblema del Lawn Tenis

“Es admirable. Tenemos alumnos de muchas edades, en sí el grupo de Guino también es gente más adulta, pero con la edad y los años que tiene Guino de socio del club, la verdad que es admirable, es increíble”, resaltó Doblas.

“Queda demostrado que el tenis puede desarrollarse a cualquier edad, obviamente en un entorno cuidado y en un ambiente contenido, pero puede jugarse a cualquier edad, tanto chicos como de la edad de Guino y más”, señaló.

Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio
Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio

Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio

Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio
Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio

Homenaje a Hugo Salazar en el Lawn Tenis por los 50 años como socio

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