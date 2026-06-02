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2 de junio de 2026 - 14:49
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tiene uno de los 10 jugadores con mejor puntuación de la Primera Nacional

Uno de los jugadores del equipo de Hernán Pellerano está en la lista de los 10 jugadores con mejor puntuación de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

La presencia de un jugador de Gimnasia de Jujuy entre los 10 mejores puntuados de la Primera Nacional fue destacada por una página especializada en estadísticas de la categoría. Se trata de Francisco Molina, uno de los nombres importantes del equipo de Hernán Pellerano en esta temporada.

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Francisco Molina, entre los mejores puntuados

El lateral de Gimnasia de Jujuy aparece en el quinto lugar del ranking, con 14 partidos jugados y un puntaje de 7.50.

Cabe destacar que el Lobo tiene una fecha menos disputada en la Primera Nacional debido a su participación en Copa Argentina.

La página de Instagram que publicó el listado suele compartir datos estadísticos de los distintos equipos de la categoría y es consultada por usuarios que siguen el fútbol del ascenso.

Francisco Molina Gimnasia - Lobo

El top 10 de la Primera Nacional

Por encima de Francisco Molina aparecen cuatro jugadores con mejor puntuación:

  1. Marcelo Eggel, de Maipú de Mendoza: 7.71 puntos
  2. Sebastián López, de Los Andes: 7.62
  3. Marcos Roseti, de Midland: 7.55
  4. Mayco Bergia, de Atlético Rafaela: 7.53

En quinto lugar aparece Francisco Molina, de Gimnasia de Jujuy, con 7.50 puntos. En tanto, el ranking continúa con Agustín Campana de Midland, Daniel Franco de Los Andes, Gonzalo Marinelli de Quilmes, Ignacio Lago de Colón y Ezequiel Mastrolia de Temperley.

Gimnasia de Jujuy Fracisco Molina

El presente del lateral del Lobo

Molina viene de convertir ante Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un partido donde su gol le daba parcialmente el triunfo al equipo de Hernán Pellerano.

En la Primera Nacional, el jugador de 35 años lleva marcados dos goles, ante Colegiales y Almagro. Además, tiene un 24% de participación en goles y registra tres asistencias.

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