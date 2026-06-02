Lionel Scaloni rompió el silencio antes del Mundial 2026: qué dijo sobre Argentina

La preparación de la Selección Argentina para el Mundial 2026 fue analizada por Lionel Scaloni, quien reconoció que el equipo llega bien al torneo, aunque alcanzar el máximo nivel representa un desafío para todos los seleccionados. A pocos días del inicio de la competencia, el entrenador habló del presente del plantel, de la presión por defender el título y de los rivales que aparecen como candidatos.

Deportes. Mundial 2026: un campeón del mundo y una promesa, afuera de la lista

Scaloni explicó que Argentina cuenta con una base consolidada de futbolistas, algo que facilita el trabajo cuando el grupo vuelve a reunirse para competir.

“Estamos bien. Por suerte tenemos una base, muchos jugadores, diría un 60 o 70%, que son siempre los mismos”, señaló en una entrevista con Olé. El entrenador remarcó que ese conocimiento interno ayuda a resolver dudas y a sostener una idea de juego.

Eso ayuda a que cuando te juntás, todas esas dudas se disipan: al conocerse, al saber cómo jugamos, qué es lo que queremos, ayuda a que si hay algo que no anda bien, esas cosas se minimicen. Eso ayuda a que cuando te juntás, todas esas dudas se disipan: al conocerse, al saber cómo jugamos, qué es lo que queremos, ayuda a que si hay algo que no anda bien, esas cosas se minimicen.

Scaloni Lionel

“Es muy difícil llegar al 100%”

Más allá de las buenas sensaciones, Scaloni fue claro al hablar de las dificultades que implica llegar en el mejor estado posible a una Copa del Mundo. El DT sostuvo que esa preocupación no es exclusiva de Argentina, sino una situación que atraviesan todas las selecciones en la previa.

Imagino que todas las selecciones estarán de la misma manera, preocupadas por el inicio del Mundial, por que llegue la mayoría bien, porque estén lo mejor posible. Es muy difícil llegar al 100%, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien. Imagino que todas las selecciones estarán de la misma manera, preocupadas por el inicio del Mundial, por que llegue la mayoría bien, porque estén lo mejor posible. Es muy difícil llegar al 100%, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien.

La presión de defender el título

Consultado sobre la responsabilidad que implica llegar como campeón del mundo, Scaloni aseguró que Argentina siempre tiene un lugar de protagonismo en este tipo de torneos.

Al final vos sabés bien que cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. Entonces no va a cambiar, no va a cambiar. Al final vos sabés bien que cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. Entonces no va a cambiar, no va a cambiar.

Con esa mirada, el entrenador dejó en claro que la presión forma parte del recorrido habitual de la Albiceleste en cada Copa del Mundo.

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Los candidatos al Mundial

Scaloni también habló sobre las selecciones que pueden pelear por el título y consideró que hay varios equipos con posibilidades de llegar lejos.

“¿Diez? No sé si no me quedé corto. Sí, porque en un Mundial, claro, Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final”, indicó.

Entre los nombres que mencionó aparecen España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Marruecos y Croacia.

De esta manera, Scaloni dejó planteado que el Mundial tendrá una competencia exigente y que Argentina deberá estar preparada para enfrentar a rivales de peso en el camino.