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2 de junio de 2026 - 09:45
Mundial.

Locura en India por la Selección argentina

Hinchas de Kerala, India, trasladaron por las calles un banner de 50 metros dedicado a la Selección argentina como muestra de apoyo para el Mundial 2026.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
la selección argentina en India - El cartel tenía imágenes de Lionel Messi y de otros campeones del mundo durante los festejos de Qatar 2022.

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El hecho ocurrió en el estado de Kerala, una región donde el amor por Lionel Messi y por la Argentina ya había quedado demostrado durante el Mundial de Qatar 2022. Esta vez, los fanáticos caminaron por las calles llevando un banner horizontal que, según trascendió, medía cerca de 50 metros de largo.

Un cartel gigante con Messi y los campeones del mundo

El banner estaba dedicado a la Selección argentina y tenía imágenes de Lionel Messi junto a varios jugadores del equipo nacional. También incluía postales de los festejos por la obtención del campeonato mundial en Qatar 2022.

El traslado de la pancarta fue tan llamativo que llegó a paralizar el tránsito en distintos sectores de la zona. La escena rápidamente se compartió en redes sociales y volvió a mostrar el alcance internacional que tiene el equipo argentino.

Kerala, una tierra argentina

El fanatismo por la Selección argentina en Kerala no es nuevo. Durante el Mundial de Qatar, muchos habitantes de esa zona de India organizaron reuniones masivas para ver los partidos y alentaron al equipo con los colores celeste y blanco.

En esa región, la figura de Messi ocupa un lugar central. Incluso existen grupos en redes sociales donde los hinchas coordinan actividades, convocatorias y salidas a la calle para acompañar a la Selección argentina.

Embed - LOCURA EN INDIA POR LA SELECCIÓN ARGENTINA

La fiebre por Messi sigue creciendo

La pasión india por Messi también se vio reflejada en otros hechos recientes. Días atrás, en Calcuta, se informó que una estatua dorada de 21 metros del capitán argentino debía ser retirada por cuestiones de seguridad, ya que se balanceaba con el viento.

Mientras se acerca el debut mundialista, la Selección argentina suma muestras de apoyo en distintas partes del mundo. En India, el amor por Messi y por la Scaloneta parece no tener límites.

Lo más importante

  • Hinchas de Kerala, India, trasladaron un banner gigante dedicado a la Selección argentina.
  • La pancarta medía cerca de 50 metros de largo.
  • Tenía imágenes de Lionel Messi y de otros campeones del mundo.
  • El traslado del cartel paralizó el tránsito en algunos sectores.
  • Kerala ya había mostrado un fuerte fanatismo por Argentina durante Qatar 2022.
  • La imagen se viralizó en la previa del Mundial.

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