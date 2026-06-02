Días y horarios definidos para las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

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Las semifinales del Torneo Apertura “Gringo Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol se disputarán este fin de semana en las divisiones femenina y masculina. Según informó el Consejo Directivo, todos los encuentros tendrán como sede única el estadio La Tablada.

Cruces de semifinales del Torneo Apertura La competencia entra en su etapa decisiva, con los equipos que buscarán un lugar en la final del certamen local.

Desde la organización detallaron que, en todos los cruces, si hay igualdad durante el tiempo reglamentario, la llave se definirá a través de los penales.

Sábado 6 de junio Malvinas vs Talleres

Femenino

17:00 horas

Talleres vs Los Perales

Masculino

20:00 horas liga jujeña Domingo 7 de junio Universitarios vs Gimnasia de Jujuy

Femenino

14:30 horas Cuyaya vs Zapla

Masculino

16:30 horas

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