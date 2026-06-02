martes 02 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de junio de 2026 - 08:39
Deportes.

Días y horarios definidos para las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Este fin de semana se jugarán las semifinales femeninas y masculinas del Torneo Apertura de la Liga Jujeña.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Las semifinales del Torneo Apertura “Gringo Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol se disputarán este fin de semana en las divisiones femenina y masculina. Según informó el Consejo Directivo, todos los encuentros tendrán como sede única el estadio La Tablada.

Lee además
Muchachos:“Es tan de todos que ya no es por mí solo”, expresó sobre el tema que se canta en canchas, fiestas y encuentros familiares. video
Mundial.

Quién es Fernando Romero, el inventor de la canción "Muchachos"
Lionel Scaloni 
Deportes.

Lionel Scaloni rompió el silencio antes del Mundial 2026: qué dijo sobre Argentina

Cruces de semifinales del Torneo Apertura

La competencia entra en su etapa decisiva, con los equipos que buscarán un lugar en la final del certamen local.

Desde la organización detallaron que, en todos los cruces, si hay igualdad durante el tiempo reglamentario, la llave se definirá a través de los penales.

Sábado 6 de junio

Malvinas vs Talleres
Femenino
17:00 horas

Talleres vs Los Perales
Masculino
20:00 horas

liga jujeña

Domingo 7 de junio

Universitarios vs Gimnasia de Jujuy
Femenino
14:30 horas

Cuyaya vs Zapla
Masculino
16:30 horas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Fernando Romero, el inventor de la canción "Muchachos"

Lionel Scaloni rompió el silencio antes del Mundial 2026: qué dijo sobre Argentina

Locura en India por la Selección argentina

La Selección Argentina definió sus camisetas para el Mundial 2026

El jujeño Rodrigo Aban brilló en el Open Internacional de natación y representará a Argentina

Lo que se lee ahora
la selección argentina en India - El cartel tenía imágenes de Lionel Messi y de otros campeones del mundo durante los festejos de Qatar 2022. video
Mundial.

Locura en India por la Selección argentina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia
Policiales.

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia y avanza la investigación del crimen

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba.
Policiales.

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba

Braian Chiodini. video
Policiales.

El dolor de la familia del hombre asesinado en Los Lapachos: "No merecía terminar así"

video
País.

Entre Ríos: así es el pueblo tranquilo que combina termas, naturaleza e historia

Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel