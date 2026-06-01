lunes 01 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de junio de 2026 - 13:06
Mundial.

La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento en Kansas después del temporal

El cuerpo técnico seguirá de cerca a Lionel Messi y al resto de los jugadores que llegaron con molestias físicas antes del inicio del Mundial 2026.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

La Selección Argentina comenzó oficialmente su camino hacia el Mundial 2026 y este lunes realizará su primer entrenamiento en Kansas, ciudad que funcionará como base de operaciones durante gran parte del certamen. Con los 26 convocados ya instalados en Estados Unidos, Lionel Scaloni pondrá en marcha los trabajos de cara a los amistosos previos y al debut en la Copa del Mundo.

Lee además
La Cancillería publicó los requisitos para los hinchas que viajen al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.  
Deportes.

Cancillería difundió las recomendaciones para argentinos que viajen al Mundial 2026
la seleccion argentina llego a los estados unidos
Deportes.

La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos

El cuerpo técnico, sin embargo, sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran problemas físicos. La preocupación más reciente pasa por Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y trabaja con el objetivo de llegar en condiciones al estreno mundialista.

Embed - PRIMER ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN KANSAS

Los jugadores con problemas físicos

La lista de jugadores con inconvenientes físicos incluye además a Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, por lo que Scaloni decidió convocar futbolistas de respaldo para los amistosos preparatorios. Entre ellos aparecen Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

También continúan bajo seguimiento Emiliano Martínez, que se recupera de una lesión en uno de los dedos de la mano izquierda, y Nicolás Paz, afectado por molestias en una rodilla. A ellos se suman Cristian Romero y Julián Álvarez, quienes avanzan en la etapa final de sus respectivas recuperaciones y son optimistas respecto a su presencia en el torneo.

Kansas vivió inundaciones, granizo y alerta de tornado: así quedó el predio de la Selección Argentina

La madrugada de este lunes estuvo marcada por el mal clima en Kansas, la ciudad donde se encuentra concentrada la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Una intensa tormenta golpeó la zona donde se hospeda la Scaloneta y, en distintos sectores de la región, las autoridades llegaron a emitir alertas por posibles tornados.

Embed - FUERTE TORMENTA AZOTÓ KANSAS: ASÍ QUEDÓ EL PREDIO DE ARGENTINA

El temporal provocó inundaciones repentinas, importantes acumulaciones de agua y complicaciones para la circulación en varias localidades de los estados de Kansas y Missouri. Las lluvias fueron tan intensas que en algunos puntos se registraron más de 10 centímetros de agua en apenas unas horas.

Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta de inundación repentina para el condado de Wyandotte, en Kansas, y para los condados de Clay y Platte, en Missouri, vigente durante gran parte de la madrugada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cancillería difundió las recomendaciones para argentinos que viajen al Mundial 2026

La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos

La Selección Argentina ya viaja rumbo al Mundial 2026

Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA

Crece la preocupación en la Selección Argentina por Leandro Paredes

Lo que se lee ahora
El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor del futbolista zelandés.
Deportes.

La esposa de Tim Payne se sumó al furor y cantó la cumbia argentina viral

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Asesinato en Alto Comedero (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial) video
Policiales.

Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Hallaron un cuerpo maniatado en Los Lapachos (foto ilustrativa creada con IA) video
Policiales.

Identificaron al hombre hallado muerto en Los Lapachos y hay un detenido

Alerta por virus sincicial en niños   video
Salud.

Detectaron virus sincicial en Jujuy

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).
EN VIVO.

Caso Agostina: habló el remisero y contó la reacción de la mamá de la joven

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel