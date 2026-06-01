La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento en Kansas después del temporal

La Selección Argentina comenzó oficialmente su camino hacia el Mundial 2026 y este lunes realizará su primer entrenamiento en Kansas, ciudad que funcionará como base de operaciones durante gran parte del certamen. Con los 26 convocados ya instalados en Estados Unidos, Lionel Scaloni pondrá en marcha los trabajos de cara a los amistosos previos y al debut en la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico, sin embargo, sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran problemas físicos. La preocupación más reciente pasa por Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y trabaja con el objetivo de llegar en condiciones al estreno mundialista.

La lista de jugadores con inconvenientes físicos incluye además a Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, por lo que Scaloni decidió convocar futbolistas de respaldo para los amistosos preparatorios. Entre ellos aparecen Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

También continúan bajo seguimiento Emiliano Martínez, que se recupera de una lesión en uno de los dedos de la mano izquierda, y Nicolás Paz, afectado por molestias en una rodilla. A ellos se suman Cristian Romero y Julián Álvarez, quienes avanzan en la etapa final de sus respectivas recuperaciones y son optimistas respecto a su presencia en el torneo.

Kansas vivió inundaciones, granizo y alerta de tornado: así quedó el predio de la Selección Argentina

La madrugada de este lunes estuvo marcada por el mal clima en Kansas, la ciudad donde se encuentra concentrada la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Una intensa tormenta golpeó la zona donde se hospeda la Scaloneta y, en distintos sectores de la región, las autoridades llegaron a emitir alertas por posibles tornados.

Embed - FUERTE TORMENTA AZOTÓ KANSAS: ASÍ QUEDÓ EL PREDIO DE ARGENTINA

El temporal provocó inundaciones repentinas, importantes acumulaciones de agua y complicaciones para la circulación en varias localidades de los estados de Kansas y Missouri. Las lluvias fueron tan intensas que en algunos puntos se registraron más de 10 centímetros de agua en apenas unas horas.

Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta de inundación repentina para el condado de Wyandotte, en Kansas, y para los condados de Clay y Platte, en Missouri, vigente durante gran parte de la madrugada.