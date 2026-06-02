Quién es Fernando Romero, el inventor de la canción "Muchachos"

Muchachos:“Es tan de todos que ya no es por mí solo”, expresó sobre el tema que se canta en canchas, fiestas y encuentros familiares.

Fernando Romero es el creador de la letra de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” , la canción que se transformó en uno de los grandes himnos de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022 . El tema, interpretado por La Mosca , acompañó el camino del equipo de Lionel Scaloni hasta la consagración y quedó instalado como una canción popular que todavía se canta en canchas, fiestas, cumpleaños y reuniones familiares.

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En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Romero habló sobre la lista de convocados de Lionel Scaloni, recordó cómo nació la letra de Muchachos y contó qué siente cada vez que escucha a la gente cantarla.

Antes de hablar de la canción, Fernando Romero fue consultado por la lista de jugadores que eligió Lionel Scaloni para el próximo Mundial. El autor de Muchachos se mostró conforme y pidió confiar en el entrenador campeón del mundo.

“Por ahí hay alguno que podría haber estado, pero el ojo del técnico es medio difícil de criticar”, expresó. En ese sentido, remarcó que Scaloni ya demostró tener criterio para tomar decisiones importantes.

“Siempre ha dado en el clavo, así que hay que confiar en lo que elige Scaloni”, sostuvo. “Siempre ha dado en el clavo, así que hay que confiar en lo que elige Scaloni”, sostuvo.

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“Es muy lindo que se siga cantando”

Muchachos no fue una canción más. Se convirtió en un símbolo del Mundial de Qatar y en una forma de expresar la ilusión, la memoria de Diego Maradona, el liderazgo de Lionel Messi y el amor por la Selección argentina.

Romero reconoció que todavía se emociona cuando escucha el tema en distintos lugares. “Es muy lindo que se siga cantando, que la gente siempre demuestre tanto afecto a la canción”, dijo.

También contó que muchas veces le tocó vivir esa experiencia desde el anonimato. “Me ha pasado en muchos lugares estar medio incógnito y ver cómo la gente la canta y la quiere. Siempre es bienvenido eso”, relató.

Sin embargo, aclaró que con el tiempo dejó de sentirla como algo exclusivamente suyo. “Creo que los primeros momentos era más lo que se me inflaba el pecho y hoy por hoy ya no sé hasta dónde la siento propia. Es tan de todos que ya no es por mí solo”, afirmó.

“Es muy lindo que se siga cantando, que la gente siempre demuestre tanto afecto a la canción” “Es muy lindo que se siga cantando, que la gente siempre demuestre tanto afecto a la canción”

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Cómo nació Muchachos

Durante la entrevista, Romero explicó que hubo dos hechos fundamentales que lo llevaron a escribir la canción: la muerte de Diego Maradona y la conquista de la Copa América 2021 en el Maracaná.

“Dos cosas fueron fundantes de la canción. La primera fue la pérdida de Diego y la segunda, la victoria en la Copa América”, contó. “Dos cosas fueron fundantes de la canción. La primera fue la pérdida de Diego y la segunda, la victoria en la Copa América”, contó.

Para Romero, esos dos momentos marcaron extremos muy fuertes dentro de la sensibilidad futbolera argentina. “Creo que esos dos extremos de sensibilidad futbolística me hicieron pensar en que sería lindo tener una canción nueva, una canción que le hable a este plantel, a estos jugadores”, explicó.

La letra nació apenas unos días después de la final ganada ante Brasil en Río de Janeiro. “Días después del campeonato en el Maracaná, de la Copa América, escribí la canción. Cuatro días después de esa final”, precisó.

El camino inesperado de una canción popular

Romero también habló sobre todo lo que le permitió vivir Muchachos desde que se convirtió en un himno nacional. Aunque aclaró que no tuvo un vínculo directo con los jugadores de la Selección, sí destacó que ellos hicieron su propio camino con la canción.

“Los jugadores, ninguno”, respondió cuando le preguntaron si algún futbolista se había comunicado con él. Luego explicó: “Estuve cerca una vez, les hablé yo a todos en un evento con Conmebol, pero desde el escenario y por medio de un micrófono. No es que fue mano a mano”.

Aun así, valoró lo que el plantel hizo con el tema durante el Mundial. “Lo que han hecho con la canción fue un camino que hicieron ellos y bienvenido fue todo lo que le han reconocido, le han cantado para aquel campeonato”, señaló.

“A seguir cantando. Somos campeones del mundo, así que vamos a alentar a los que eligió hoy el técnico y esperemos en unos días estar igual de felices que en el 2022”. “A seguir cantando. Somos campeones del mundo, así que vamos a alentar a los que eligió hoy el técnico y esperemos en unos días estar igual de felices que en el 2022”.

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