Ernesto Mena es el nuevo presidente del club Atlético Gorriti

El club Atlético Gorriti realizó la asamblea , en la cual se concretó el cambio de autoridades de la institución. Fue elegido como presidente Ernesto Mena , quien encabezará la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción del club durante el próximo período.

La Comisión Directiva tiene a Jorge Samudio y Raúl García como vicepresidentes; Raúl Eduardo Villegas es el Secretario General; Luis Raúl Armella como Prosecretario; Luis Alberto Contreras es el encargado de Tesorería, mientras Oscar René Lozano es el Protesorero.

Desde el club agradecieron “profundamente el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado por las autoridades salientes”, y le auguraron a la nueva Comisión Directiva “una etapa de crecimiento, unidad y fortalecimiento institucional”.

Historia del club Atlético Gorriti

El 10 de noviembre de 1937 un grupo de jóvenes entusiastas soñaban con enormes proyectos que se fueron dando gracias al compromiso de aquellos que se atrevieron a mirar hacia adelante apostando al futuro sin importar lo difícil que eran los escollos que se le iban poniendo en el camino.

En los últimos diez años se alcanzaron enormes satisfacciones para el “Diablo”, tal como poder contar con una cancha de básquetbol con piso flotante, el césped y el riego por aspersión en el emblemático estadio “Fausto Tejerina”.

También se aumentó notablemente la cantidad de disciplinas ya que a las tradicionales (Fútbol, Básquetbol, Hockey) se le sumaron vóley, gimnasia artística, taekwondo, entre otras abarcando y conteniendo a muchos niños y jóvenes.

La entidad durante estos años fue llevando adelante diversas tareas que marcaron un camino en donde hoy se pueden observar los frutos. Pero sin lugar a dudas que el apoyo permanente de todos los integrantes de esta enorme familia nada se hubiese logrado es por eso que en este nuevo aniversario felicitamos a todos que hacen del Club Atlético Gorriti una entidad ejemplo para todos los jujeños.