Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy será uno de los clubes que más viajará entre los 36 equipos

La Primera Nacional 2026 presenta desafíos logísticos extremos para sus 36 clubes. Los 17 equipos del interior del país acumulan mayor kilometraje que los ubicados en Buenos Aires. El formato de competencia exige 36 fechas más interzonales ida y vuelta.

Cuatro equipos superan los 20.000 km durante la temporada: Deportivo Madryn registra 25.776 km, Central Norte acumula 22.910 km, Gimnasia de Jujuy totaliza 21.389 km, Gimnasia y Tiro suma 20.018 km.

Estos cuatro clubes representan los conjuntos ubicados más al sur y más al norte del mapa nacional. Deportivo Madryn, que perdió dos finales por ascenso ante Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto en 2025, encabeza el ranking de kilometraje.

image Los kilómetros que recorrerá cada equipo en la Primera Nacional 2026. (@ascensomilocura_)

Los tres viajes más extensos corresponden a Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy vs. Deprtivo Madryn

El equipo dirigido por Cristián Díaz tras la salida de Leandro Gracián, protagoniza los viajes más largos del torneo. El equipo recorre 2.222 km para enfrentar a equipos salteños, 2.103 km para jugar con Chaco For Ever y 1.942 km para medirse con San Martín de Tucumán. Los rivales acumulan la misma distancia cuando visitan el estadio Abel Sastre en Madryn.

Equipos con menor kilometraje del torneo

Gimnasia de Jujuy Colon

Atlético Rafaela y Colón registran alrededor de 10.000 km cada uno. Tristán Suárez acumula 9.401 km entre los clubes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Quilmes suma 9.338 km, Temperley totaliza 9.124 km, Midland registra 9.052 km.

Deportivo Morón acumula 7.400 km, el menor kilometraje del torneo. All Boys registra 7.479 km. Ferro y Estudiantes de Buenos Aires acumulan alrededor de 7.500 km cada uno.

La Zona A integra 10 equipos de Buenos Aires de un total de 18. Estos clubes realizan solo dos viajes largos hacia Madryn y Salta. La Zona B concentra menos equipos bonaerenses que afrontan tres viajes extensos hacia Tucumán, Salta y Jujuy.

Formato del torneo que genera estas distancias

La Primera Nacional 2026 inicia el fin de semana del 7 de febrero con 36 fechas regulares. Cada equipo juega dos veces contra los rivales de su zona más los encuentros interzonales ida y vuelta. Solo dos clubes ascienden a Primera División.

La competencia se caracteriza por su alta exigencia logística. Los equipos del interior enfrentan mayores costos de combustible, desgaste físico y tiempo de traslado. Los clubes bonaerenses concentran la mayoría de sus partidos en radios cortos dentro del AMBA.

hernan pellerano gimnasia de jujuy

Deportivo Madryn recibe la misma distancia de sus rivales cuando estos visitan su estadio. Central Norte y Gimnasia de Jujuy enfrentan similares desafíos en sus recepciones a equipos lejanos.

El kilometraje total considera todos los desplazamientos oficiales del torneo. Los 17 clubes del interior lideran el ranking de distancias, seguidos por equipos bonaerenses con menor exigencia logística.