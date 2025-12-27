sábado 27 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de diciembre de 2025 - 10:42
2026.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy será uno de los clubes que más viajará entre los 36 equipos

Gimnasia de Jujuy recorrerá 21.389 km en el desarrollo de la Primera Nacional 2026. Además Deportivo Madryn lidera con 25.776 km entre los 36 equipos.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
lobo gimnasia viaje
Lee además
Sorteo Primera Nacional  - Foto de archivo
Fútbol.

Atento Gimnasia de Jujuy: este lunes realizarán el sorteo de la Primera Nacional 2026
Lucas Hoyos junto a Lionel Messi
Bombazo.

Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Cuatro equipos superan los 20.000 km durante la temporada: Deportivo Madryn registra 25.776 km, Central Norte acumula 22.910 km, Gimnasia de Jujuy totaliza 21.389 km, Gimnasia y Tiro suma 20.018 km.

Estos cuatro clubes representan los conjuntos ubicados más al sur y más al norte del mapa nacional. Deportivo Madryn, que perdió dos finales por ascenso ante Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto en 2025, encabeza el ranking de kilometraje.

image
Los kil&oacute;metros que recorrer&aacute; cada equipo en la Primera Nacional 2026. (@ascensomilocura_)

Los kilómetros que recorrerá cada equipo en la Primera Nacional 2026. (@ascensomilocura_)

Los tres viajes más extensos corresponden a Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy vs. Deprtivo Madryn

El equipo dirigido por Cristián Díaz tras la salida de Leandro Gracián, protagoniza los viajes más largos del torneo. El equipo recorre 2.222 km para enfrentar a equipos salteños, 2.103 km para jugar con Chaco For Ever y 1.942 km para medirse con San Martín de Tucumán. Los rivales acumulan la misma distancia cuando visitan el estadio Abel Sastre en Madryn.

Equipos con menor kilometraje del torneo

Gimnasia de Jujuy Colon

Atlético Rafaela y Colón registran alrededor de 10.000 km cada uno. Tristán Suárez acumula 9.401 km entre los clubes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Quilmes suma 9.338 km, Temperley totaliza 9.124 km, Midland registra 9.052 km.

Deportivo Morón acumula 7.400 km, el menor kilometraje del torneo. All Boys registra 7.479 km. Ferro y Estudiantes de Buenos Aires acumulan alrededor de 7.500 km cada uno.

La Zona A integra 10 equipos de Buenos Aires de un total de 18. Estos clubes realizan solo dos viajes largos hacia Madryn y Salta. La Zona B concentra menos equipos bonaerenses que afrontan tres viajes extensos hacia Tucumán, Salta y Jujuy.

Formato del torneo que genera estas distancias

La Primera Nacional 2026 inicia el fin de semana del 7 de febrero con 36 fechas regulares. Cada equipo juega dos veces contra los rivales de su zona más los encuentros interzonales ida y vuelta. Solo dos clubes ascienden a Primera División.

La competencia se caracteriza por su alta exigencia logística. Los equipos del interior enfrentan mayores costos de combustible, desgaste físico y tiempo de traslado. Los clubes bonaerenses concentran la mayoría de sus partidos en radios cortos dentro del AMBA.

hernan pellerano gimnasia de jujuy

Deportivo Madryn recibe la misma distancia de sus rivales cuando estos visitan su estadio. Central Norte y Gimnasia de Jujuy enfrentan similares desafíos en sus recepciones a equipos lejanos.

El kilometraje total considera todos los desplazamientos oficiales del torneo. Los 17 clubes del interior lideran el ranking de distancias, seguidos por equipos bonaerenses con menor exigencia logística.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atento Gimnasia de Jujuy: este lunes realizarán el sorteo de la Primera Nacional 2026

Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

Gimnasia y Esgrima de Jujuy confirma renovaciones y refuerzos para 2026

Gimnasia de Jujuy integra la Zona B de la Primera Nacional y debuta de local contra Midland

Lo que se lee ahora
Esta noche es la Fiesta de Tunay 2025 (Archivo)

Llegó el gran día: hoy es La Fiesta de Tunay

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se espera un fin de semana con lluvia en Jujuy.
Lluvias.

Jujuy bajo alerta amarilla: tormentas fuertes amenazan a toda la provincia

Crece la inseguridad en San Pedrito: atacaron a un vecino y destrozaron su casa video
Inseguridad.

Crece la inseguridad en San Pedrito: atacaron a un vecino y destrozaron su casa

Cuándo se paga el sueldo de diciembre a los estatales en Tucumán
Cronograma.

Cuándo se paga el sueldo de diciembre a los estatales en Tucumán

Bruno Palazzo se despidió de Gimnasia de Jujuy.
Se va.

¡Bombazo! Un defensor se despide de Gimnasia de Jujuy por sorpresa en redes

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.
Viral.

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel