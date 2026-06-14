Día 4 del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de los partidos de este domingo

Live Blog Post

Australia fue contundente y derrotó 2-0 a Turquía

Australia abrió el día 4 del Mundial 2026 con una sólida victoria por 2 a 0 ante Turquía, en el Estadio BC Place de Vancouver, por la primera fecha del Grupo D. El equipo de Tony Popovic fue contundente en los momentos justos y golpeó con los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

El gran protagonista del partido fue el arquero Patrick Beach, quien sostuvo el cero con ocho atajadas decisivas, especialmente durante los mejores pasajes del seleccionado turco. Turquía tuvo la pelota y buscó con remates de media distancia, pero no logró quebrar a una defensa australiana muy firme.

Con este triunfo, Australia arrancó el Mundial con tres puntos importantes y quedó bien posicionada en un grupo que también integran Estados Unidos y Paraguay.