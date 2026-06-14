Día 4 del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de los partidos de este domingo

El cuarto día del Mundial 2026 llega con muchas expectativas y tendrá la presentación de varias selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho para ir acomodándose en sus respectivos grupos.
Este domingo habrá cinco encuentro del Mundial 2026: Ecuador, Países Bajos, Alemania, entre otras selecciones, harán su debut en la competencia.
El cuarto día del Mundial 2026 llega con muchas expectativas y tendrá la presentación de varias selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho para ir acomodándose en sus respectivos grupos.
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