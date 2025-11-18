Bajó el consumo de la hoja de coca en Jujuy por el aumento de precios

El consumo de hoja de coca en Jujuy registró una notable disminución en las últimas semanas, principalmente por el incremento en los precios del producto.

Golpe al bolsillo. Coquear es más caro: volvió a aumentar el precio de la hoja de coca

Inflación. Aumentó la hoja de coca en Jujuy: los nuevos precios

Alicia Figueredo Fernández, vendedora local, explicó a Canal 4 que el valor del kilo de coca común pasó de $11.000 a $13.000 , mientras que la especial subió de $16.000 a $19.000 o $20.000 . En tanto, la hoja “hojeada” se comercializa entre $15.000 y $17.000 .

“La coca se fue a las nubes, ya no vendo como antes. La gente lleva menos, bajó mucho la venta tanto en Jujuy como a nivel nacional. De comprar por kilo, ahora se llevan por $5.000 o $3.000”, señaló la comerciante.

Aumento el precio de la hoja de coca Aumento el precio de la hoja de coca.

Figueredo también criticó la competencia desleal de quienes traen coca desde Bolivia sin pagar impuestos. “En La Paz no subió tanto, pero desde Villazón nos aumentan los precios y así llega acá”, denunció.

Aumento récord en Bolivia de la hoja de coca

El incremento en los precios de la hoja de coca no es exclusivo de Jujuy. En Bolivia, su principal país productor, el costo del producto alcanzó niveles históricos en agosto pasado debido a la escasez de diésel, un insumo clave para el transporte desde las zonas productoras.

Según informes periodísticos, esta situación generó una suba de casi 30% en un solo mes, acompañada de un aumento del 4% en la superficie cultivada, que llegó a 31.000 hectáreas en 2023.

Las autoridades bolivianas atribuyen el aumento a la erradicación de cultivos ilegales, mientras que productores y comerciantes señalan los altos costos logísticos y la falta de combustible como los principales factores.