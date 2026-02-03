martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 12:36
Narcotráfico.

Fraile Pintado: intentaron escapar de un control con casi 1000 kilos de hojas de coca

Gendarmería halló una camioneta abandonada en Fraile Pintado con 958 kilos de hojas de coca luego de que el conductor evadiera un control sobre la Ruta 34.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina secuestraron 958 kilos de hojas de coca tras un procedimiento registrado este 2 de febrero de 2026 en la localidad jujeña de Fraile Pintado, en el departamento Ledesma, informaron fuentes oficiales.

El operativo fue realizado por personal de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, cuando los uniformados observaron que una camioneta Toyota Hilux realizó una maniobra evasiva para eludir un puesto de control ubicado en el kilómetro 1.224 de la Ruta Nacional Nº 34.

Persecución y hallazgo de la camioneta en Fraile Pintado

Tras la maniobra sospechosa, se desplegó una patrulla motorizada que siguió el recorrido del vehículo. La búsqueda culminó a unos cuatro kilómetros de la ruta, donde los gendarmes hallaron el vehículo abandonado en un camino secundario, sin ocupantes ni llave de encendido.

Durante la inspección del rodado, los funcionarios detectaron 38 bultos con hojas de coca, con un peso total de 958 kilos, los cuales fueron inmediatamente asegurados por la fuerza.

Intervino en el procedimiento la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó el secuestro de la sustancia vegetal y del vehículo, y dispuso la continuación de las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades en el hecho.

Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas en relación con el operativo, de acuerdo con el comunicado oficial.

