Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos

El SAME Jujuy refuerza la cobertura sanitaria en rutas estratégicas de la provincia durante los períodos de mayor circulación vehicular. La medida involucra al personal de emergencias, a las bases distribuidas en el norte y la Puna, y a los operativos de control vial. El objetivo apunta a garantizar atención rápida ante accidentes de tránsito y problemas de salud.

Fin de semana. Carnaval vs Día de los Enamorados: que celebrará más el jujeño

El sistema de atención médica de emergencias mantiene una red activa de bases distribuidas en puntos clave del territorio provincial. Sobre la Ruta Nacional 9, el SAME cuenta con presencia desde el ingreso a la Quebrada hasta La Quiaca, con cobertura permanente en Volcán, Purmamarca y Humahuaca.

Estas bases funcionan con personal capacitado y equipamiento sanitario preparado para intervenir ante cualquier incidente. La ubicación estratégica permite reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención en zonas donde el tránsito aumenta de manera sostenida.

La Ruta Nacional 52 también forma parte del operativo sanitario. En este corredor, el SAME despliega bases en Salinas Grandes, Olaroz y Jama, puntos de alto tránsito turístico y logístico.

En estas zonas, el sistema de emergencias sostiene unidades con capacidad de atención crítica, lo que permite actuar frente a accidentes viales, descompensaciones y cuadros relacionados con la altura. La presencia constante del personal busca dar tranquilidad a quienes circulan por estos caminos.

Accidentes de tránsito y alcohol: una preocupación constante

Desde el SAME advierten que una gran parte de las intervenciones responde a siniestros viales vinculados al consumo de alcohol. Esta situación se repite cada año durante fines de semana largos, festividades y eventos populares.

Por este motivo, los equipos sanitarios coordinan acciones con organismos de control para reforzar la prevención. La recomendación principal apunta a evitar la conducción luego de ingerir bebidas alcohólicas y a planificar los traslados con anticipación.

Conductor designado y viajes organizados

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de contar con un conductor asignado cuando se realizan viajes recreativos. También sugieren optar por transportes habilitados como colectivos o traffics, tanto para la ida como para el regreso.

Esta modalidad reduce riesgos y facilita el control en rutas. Además, permite que los equipos de emergencia concentren recursos en situaciones imprevistas y no en hechos evitables.

Altura, hidratación y alimentación: claves para viajar seguro

Otro punto que preocupa al SAME tiene relación con los efectos de la altura en personas que no están acostumbradas a circular por el norte provincial. El apunamiento aparece con síntomas como mareos, náuseas y fatiga, sobre todo en la Puna.

El personal de salud recomienda una alimentación liviana, evitar excesos y moderar el consumo de alcohol, ya que esta sustancia favorece la deshidratación. Mantener una ingesta adecuada de agua ayuda a prevenir malestares durante el viaje.

Un operativo pensado para responder rápido

La distribución territorial de las bases, sumada al refuerzo de personal, permite al SAME sostener un esquema de respuesta inmediata ante cualquier emergencia en rutas jujeñas. La cobertura incluye atención prehospitalaria, derivaciones y coordinación con hospitales de referencia.

Este despliegue busca acompañar el movimiento turístico y local, con presencia sanitaria constante en corredores viales que concentran gran parte de la circulación provincial.