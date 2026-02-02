lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 18:45
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Ocurrió en la madrugada del domingo en un local bailable ubicado sobre Avenida Párroco Marshke.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un hombre de 29 años resultó herido con arma blanca en la zona lumbar durante una pelea en un local bailable de San Salvador de Jujuy. Su pareja, autora del ataque, fue demorada en el lugar mientras la víctima quedó en observación en el Hospital Pablo Soria.

Santuario de Río Blanco
Alarmados.

Robo en el Santuario de Río Blanco: "Preocupa la situación de inseguridad"
Robo millonario en Jujuy (Imagen ilustrativa).
Inseguridad.

Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

El hecho en el local bailable

El incidente ocurrió en la madrugada del 1 de febrero de 2026, alrededor de las 04:49, en un boliche ubicado sobre Avenida Párroco Marshke, a la altura de calle León. Personal policial en recorrido tomó conocimiento de una agresión con arma blanca en el interior del establecimiento.

Detalles de la agresión según el parte policial

La víctima, un masculino de 29 años, fue atacado por una mujer identificada como su pareja sentimental. Los agentes intervinieron rápidamente, demorando a la agresora en el lugar del hecho. La policía confirmó que se trató de un episodio aislado vinculado a la pareja.

mujer apuñala a su pareja en Jujuy (imagen ilustrativa)

El herido fue trasladado al Hospital Pablo Soria, donde médicos diagnosticaron una herida de arma blanca en la zona lumbar derecha, sin gravedad, y quedó en observación. La autora del suceso permanece a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.

Robo en el Santuario de Río Blanco: "Preocupa la situación de inseguridad"

Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia, lo apuñaló y se fugó

Punta Diamante: una patota apuñaló a un joven de 19 años y lo dejó herido

Rabia: qué papel tienen los gatos en el contagio y cómo se previene en Jujuy

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

Por  Maria Eugenia Burgos

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

Festejo de Paredes. video
Torneo Apertura.

Boca Juniors derrotó a Newell's por 2 a 0 en la Bombonera

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel