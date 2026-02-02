Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Imagen ilustrativa.

Un hombre de 29 años resultó herido con arma blanca en la zona lumbar durante una pelea en un local bailable de San Salvador de Jujuy. Su pareja, autora del ataque, fue demorada en el lugar mientras la víctima quedó en observación en el Hospital Pablo Soria.

El hecho en el local bailable El incidente ocurrió en la madrugada del 1 de febrero de 2026, alrededor de las 04:49, en un boliche ubicado sobre Avenida Párroco Marshke, a la altura de calle León. Personal policial en recorrido tomó conocimiento de una agresión con arma blanca en el interior del establecimiento.

Detalles de la agresión según el parte policial La víctima, un masculino de 29 años, fue atacado por una mujer identificada como su pareja sentimental. Los agentes intervinieron rápidamente, demorando a la agresora en el lugar del hecho. La policía confirmó que se trató de un episodio aislado vinculado a la pareja.

mujer apuñala a su pareja en Jujuy (imagen ilustrativa) Atención médica y situación legal El herido fue trasladado al Hospital Pablo Soria, donde médicos diagnosticaron una herida de arma blanca en la zona lumbar derecha, sin gravedad, y quedó en observación. La autora del suceso permanece a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.

