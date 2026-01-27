Punta Diamante: una patota apuñaló a un joven de 19 años y lo dejó herido

Foto ilustrativa.

Un violento episodio se registró en la noche del sábado 24, alrededor de las 22:00 horas, en el sector de avenida Dr. Raúl Alfonsín, en el barrio Punta Diamante de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Personal de la Unidad Regional 1, Seccional 61°, tomó conocimiento de que en el lugar habría una persona herida y los efectivos policiales se hicieron presentes en la zona, donde también arribó personal del SAME. Allí asistieron a un joven de 19 años que presentaba una herida de arma blanca a la altura del abdomen.

Según relató la propia víctima, habría sido agredido por un grupo de personas cuando regresaba a su domicilio. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el joven fue trasladado al hospital Pablo Soria, donde quedó internado fuera de peligro.

En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la identidad de los autores del hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

