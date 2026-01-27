martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 17:29
Peligro.

Punta Diamante: una patota apuñaló a un joven de 19 años y lo dejó herido

La víctima fue encontrada herida y fue asistida por el SAME, para luego ser trasladada al hospital Pablo Soria, donde quedó internada.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Robo comando en Libertador
Inseguridad.

Robo comando en Libertador: amenazaron a una familia y se llevaron una gran cantidad de dinero
Santuario de Río Blanco
Alarmados.

Robo en el Santuario de Río Blanco: "Preocupa la situación de inseguridad"

Personal de la Unidad Regional 1, Seccional 61°, tomó conocimiento de que en el lugar habría una persona herida y los efectivos policiales se hicieron presentes en la zona, donde también arribó personal del SAME. Allí asistieron a un joven de 19 años que presentaba una herida de arma blanca a la altura del abdomen.

Según relató la propia víctima, habría sido agredido por un grupo de personas cuando regresaba a su domicilio. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el joven fue trasladado al hospital Pablo Soria, donde quedó internado fuera de peligro.

En tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la identidad de los autores del hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Robo comando en Libertador: amenazaron a una familia y se llevaron una gran cantidad de dinero

Robo en el Santuario de Río Blanco: "Preocupa la situación de inseguridad"

Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

Desaparición de Nataniel Guzmán: el dolor de una madre que no se resigna y sigue luchando

Grave accidente en Monterrico: un motociclista sufrió la amputación de un brazo tras chocar contra un tractor

Lo que se lee ahora
Ataque en Calilegua.
Policiales.

Apuñalaron a una referente del colectivo trans en Calilegua

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel