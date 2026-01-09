sábado 10 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 21:53
Inseguridad.

Robo comando en Libertador: amenazaron a una familia y se llevaron una gran cantidad de dinero

Cinco personas armadas ingresaron a una casa del barrio Las Lomas en Libertador y robaron una gran cantidad de dinero además de las llaves de dos vehículos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Robo comando en Libertador

Robo comando en Libertador

El robo comando se registró en horas de la madrugada donde cinco personas ingresaron a una casa del barrio Las Lomas de Libertador General San Martín con armas de fuego y amenazaron a una familia para llevarse una gran cantidad de dinero, entre dólares y pesos, y las llaves de un camión y una camioneta propiedad de la familia.

De acuerdo a la denuncia de una de las víctimas, los hombres ingresaron vestidos con ropa de grafa y amenazaron a todos los integrantes de la familia, dos mujeres, un hombre y cuatro menores que fueron encerrados en una de las habitaciones de la casa.

Según las primeras investigaciones, la suma sustraída superaría los 30 mil dólares y casi 2 millones de pesos.

Así también, antes de escaparse los delincuentes habrían robado accesorios de las cámaras de seguridad para eliminar los registros del hecho. Hasta el momento no hay demorados ni detenidos.

