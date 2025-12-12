Vecinos redujeron y golpearon a un hombre que intentó agredir a su ex pareja en Libertador

Hombre detenido - Imagen alusiva con IA

Un hombre de 29 años fue golpeado en Libertador General San Martín luego de ingresar al domicilio de su ex pareja con el objetivo de agredirla. La mujer logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a los vecinos, quienes intervinieron y redujeron al agresor.

Qué pasó con el hombre que fue golpeado en Libertador General San Martín El episodio ocurrió hace algunos días y las actuaciones complementarias quedaron en manos del personal de la Seccional Nº39, siguiendo las instrucciones del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según indicaron fuentes policiales, el hecho se produjo en una casa ubicada en calle Yuchán, en el barrio 22 de Mayo de Libertador Gral. San Martín, donde el sujeto habría irrumpido para atacar a su ex pareja.

Tal cual indicaron, la víctima pudo salir rápidamente del domicilio y pidió de forma urgente auxilio. Los vecinos acudieron de inmediato y lograron inmovilizar al agresor señalado, quien terminó siendo linchado por la gente del lugar.

A través de un llamado al Sistema de Emergencias 911, se alertó a las autoridades sobre lo ocurrido. Agentes de la Unidad Regional Nº 4 que patrullaban la zona llegaron hasta el barrio mencionado y constataron la situación. En ese sentido, encontraron al hombre con evidentes golpes en el rostro y otras partes del cuerpo.

Posteriormente, la mujer brindó su testimonio a los efectivos, relatando lo sucedido. Finalmente, el individuo fue trasladado por personal del SAME y luego quedó alojado en dependencias policiales a disposición de la Justicia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.