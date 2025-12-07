domingo 07 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 - 14:22
Aviso.

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Este domingo 7 de diciembre se realizan trabajos de emergencias con interrupción del servicio de Agua Potable en Libertador General San Martín.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante el transcurso de este domingo 7 de diciembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con interrupción del servicio de Agua Potable en Libertador General San Martín.

La zona afectada por los trabajos que efectúa personal de Agua Potable, será el barrio San Francisco en su totalidad, por lo que se están llevado adelante los mecanismos pertinentes para brindar el suministro necesario a los vecinos.

Agua Potable de Jujuy informó que el corte del servicio se efectuará desde las 16hs hasta las 19hs y se debe a trabajos esenciales de reparación en la red de distribución, necesarios para optimizar la calidad y continuidad del suministro.

Desde la empresa solicitan a los vecinos del barrio mencionado a hacer un uso razonable del servicio de agua potable a fin de evitar la sobredemanda mientras se realizan los trabajos correspondientes.

