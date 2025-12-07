Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante el transcurso de este domingo 7 de diciembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con interrupción del servicio de Agua Potable en Libertador General San Martín.

La zona afectada por los trabajos que efectúa personal de Agua Potable, será el barrio San Francisco en su totalidad, por lo que se están llevado adelante los mecanismos pertinentes para brindar el suministro necesario a los vecinos.

Agua Potable de Jujuy informó que el corte del servicio se efectuará desde las 16hs hasta las 19hs y se debe a trabajos esenciales de reparación en la red de distribución, necesarios para optimizar la calidad y continuidad del suministro.

Comunicado de Agua Potable Comunicado de Agua Potable Comunicado de Agua Potable Desde la empresa solicitan a los vecinos del barrio mencionado a hacer un uso razonable del servicio de agua potable a fin de evitar la sobredemanda mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.