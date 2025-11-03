Conexiones clandestinas dejaron sin agua a más de mil familias en Palpalá (foto ilustrativa)

Más de mil familias de Palpalá se vieron afectadas durante el fin de semana por la interrupción del servicio de agua potable. Según informó el ingeniero Juan Carlos García, presidente de la empresa Agua Potable de Jujuy, la causa fue una conexión clandestina detectada en el barrio General Savio, que provocó una importante pérdida en el sistema.

Embed - Agua Potable: "Una de cada diez conexiones son clandestinas" “ El día sábado se registró una conexión clandestina en la zona de General Savio, lo que provocó la pérdida de agua para aproximadamente 1000 familias ”, explicó García. El hecho generó un daño considerable no solo a la empresa, sino principalmente a los vecinos, que permanecieron sin servicio por varias horas.

El titular del organismo señaló que los sistemas de control de acueductos y cisternas funcionaban correctamente y que la falla se detectó rápidamente. “La pérdida era gigante y se reparó a través de la unidad operativa de Palpalá”, detalló.

Agua Potable de Jujuy (2).jpg Conexiones clandestinas dejaron sin agua a más de mil familias en Palpalá (imagen ilustrativa) Conexiones ilegales también en Los Nogales García remarcó que este tipo de maniobras clandestinas no son casos aislados. “Nos está pasando en muchos lugares donde la gente cree que no vamos a percibir este tipo de accionar delictivo”, advirtió.

En ese sentido, confirmó que en la zona de Los Nogales también se detectaron conexiones ilegales y que se procederá a realizar las denuncias correspondientes, además de intimar a los responsables para que regularicen la situación. El presidente de Agua Potable recordó que toda conexión al servicio debe gestionarse de manera formal ante la empresa. “No porque llegue una boleta de un servicio que pasa por la puerta significa que esa parcela puede tener agua sin hacer los trámites. Si no se legaliza, pasa a ser una conexión clandestina”, aclaró. Desde el organismo indicaron que cada diez conexiones legales que se realizan, aparece al menos una clandestina, lo que genera pérdidas, daños y perjuicios al resto de los usuarios. “El mayor daño no lo sufre la empresa, sino los vecinos que se quedan sin agua”, finalizó García.

