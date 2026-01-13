Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

Un nuevo robo millonario sacudió a la localidad de El Carmen tras un golpe contra una distribuidora de alimentos y bebidas . El hecho ocurrió días atrás cuando un empleado llegó al local y detectó una situación irregular en el sector trasero del inmueble.

Entretenimiento. Qué videojuegos elegir para jugar en familia estas vacaciones: la guía de un gamer desde Jujuy

El comercio funciona sobre la Ruta provincial Nº 42, en el barrio San Ignacio. Al arribar, el trabajador observó que una de las puertas traseras permanecía abierta. Al ingresar, recorrió el interior y confirmó la ausencia de la caja fuerte y del dinero en efectivo que se guardaba en el lugar.

Ante esta situación, el empleado dio aviso inmediato a la propietaria del negocio, quien se presentó minutos después. Tras revisar el local, constató que la puerta principal no mostraba daños ni signos visibles de violencia.

La falta de roturas en los accesos frontales del comercio reforzó la hipótesis de un ingreso sin forzar puertas o cerraduras a la vista. Este detalle llamó la atención de los investigadores y abrió distintas líneas de análisis.

Según la denuncia realizada, los delincuentes se llevaron una caja fuerte que contenía una suma superior a los 9 millones de pesos. A ese monto se sumaron cerca de 600 mil pesos que se encontraban en la caja registradora, lo que elevó el botín a una cifra cercana a los 10 millones.

Entre las tareas se incluyeron relevamientos de cámaras de seguridad de la zona, análisis de huellas y verificación de movimientos previos y posteriores al robo. Los investigadores buscan establecer cuántas personas participaron y cómo se trasladó la caja fuerte.

El Carmen El Carmen.

Robo millonario en Libertador General San Martín

El robo comando se registró en horas de la madrugada donde cinco personas ingresaron a una casa del barrio Las Lomas de Libertador General San Martín con armas de fuego y amenazaron a una familia para llevarse una gran cantidad de dinero, entre dólares y pesos, y las llaves de un camión y una camioneta propiedad de la familia.

De acuerdo a la denuncia de una de las víctimas, los hombres ingresaron vestidos con ropa de grafa y amenazaron a todos los integrantes de la familia, dos mujeres, un hombre y cuatro menores que fueron encerrados en una de las habitaciones de la casa.

Según las primeras investigaciones, la suma sustraída superaría los 30 mil dólares y casi 2 millones de pesos.

Así también, antes de escaparse los delincuentes habrían robado accesorios de las cámaras de seguridad para eliminar los registros del hecho. Hasta el momento no hay demorados ni detenidos.

Libertador Gral. San Martín

Robo en Río Blanco

El Santuario de Río Blanco volvió a ser víctima de la inseguridad. Delincuentes ingresaron al histórico templo y robaron equipos de sonido pertenecientes al tradicional coro, hechos que generaron profunda preocupación entre fieles y vecinos de la zona.

Germán Maccagno confirmó que los ladrones se llevaron una consola de sonido y tres micrófonos nuevos. “Fue a la siesta. Entraron por una puerta lateral”, detalló el párroco. “Es una puerta que está en un rincón del santuario, así que han aprovechado para entrar por ahí”.

“Siempre hay de estos que andan buscando cosas para seguramente venderlas y hacer otras cosas”, y subrayó que hubo otros robos similares. “Calculamos que capaz que es el mismo muchacho, no sabemos porque nadie vio nada y en ese sector por donde entró tampoco hay cámaras”.

Maccagno señaló que la inseguridad preocupa “porque en cualquier momento pueden robar cosas mucho más valiosas. Lo que pasa es que el santuario está abierto para que la gente pueda ir a rezar tranquilamente y se meten con facilidad”, describió.

“Y si no vamos a tener que cerrar el santuario en determinadas horas. Pero también hasta la adoración perpetua que está ahí al lado, también siempre hay gente las veinticuatro horas, pero no vieron nada”, lamentó el religioso.