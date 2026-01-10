Inseguridad: otra vez robaron en el Santuario de Río Blanco

Robaron en el Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)

El Santuario de Río Blanco volvió a ser víctima de la inseguridad. En las últimas horas, delincuentes ingresaron al histórico templo y sustrajeron equipos de sonido pertenecientes al coro, hechos que generaron profunda preocupación entre fieles y vecinos de la zona.

El encargado del santuario, Germán Maccagno, confirmó que los ladrones se llevaron una consola de sonido y tres micrófonos nuevos, elementos fundamentales para el desarrollo de las celebraciones litúrgicas y actividades comunitarias.

Según las primeras averiguaciones, el ingreso al templo se habría producido por una puerta lateral poco habitual, lo que hace suponer que los autores del robo contaban con conocimiento previo del lugar y de sus movimientos internos.

Desde la comunidad religiosa señalaron que no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses ya se habían denunciado otros robos, entre ellos el bastón de una imagen, un cuadro del Vía Crucis, además de cables y distintos elementos de uso comunitario. A este nuevo episodio se suma la desaparición de una imagen del paseo de Santos, que fue retirada de su urna sin que se registraran daños visibles, lo que refuerza la hipótesis de un accionar planificado para los hechos.

