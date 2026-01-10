sábado 10 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de enero de 2026 - 13:28
Preocupación.

Inseguridad: otra vez robaron en el Santuario de Río Blanco

En el Santuario de Río Blanco sigue la inseguridad, ya que en las últimas horas robaron equipos tecnológicos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Robaron enel Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)

Robaron en el Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)

El Santuario de Río Blanco volvió a ser víctima de la inseguridad. En las últimas horas, delincuentes ingresaron al histórico templo y sustrajeron equipos de sonido pertenecientes al coro, hechos que generaron profunda preocupación entre fieles y vecinos de la zona.

Lee además
atraparon al ladron del santuario de rio blanco
Policial.

Atraparon al ladrón del Santuario de Rio Blanco
Vecinos de la Tupac Amaru en Alto Comedero reclaman más seguridad tras el asesinato de Juan Vanega. Hablan de robos y chicos consumiendo en la calle. (imagen realizada con IA)
Sociedad.

"Hay mucha inseguridad": el reclamo de vecinos de Alto Comedero tras el crimen de Juan Vanega

El encargado del santuario, Germán Maccagno, confirmó que los ladrones se llevaron una consola de sonido y tres micrófonos nuevos, elementos fundamentales para el desarrollo de las celebraciones litúrgicas y actividades comunitarias.

Según las primeras averiguaciones, el ingreso al templo se habría producido por una puerta lateral poco habitual, lo que hace suponer que los autores del robo contaban con conocimiento previo del lugar y de sus movimientos internos.

santuario de rio blanco
Robaron en el Santuario de R&iacute;o Blanco (Foto ilustrativa)

Robaron en el Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)

Robos reiterados en el Santuario de Río Blanco

Desde la comunidad religiosa señalaron que no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses ya se habían denunciado otros robos, entre ellos el bastón de una imagen, un cuadro del Vía Crucis, además de cables y distintos elementos de uso comunitario.

A este nuevo episodio se suma la desaparición de una imagen del paseo de Santos, que fue retirada de su urna sin que se registraran daños visibles, lo que refuerza la hipótesis de un accionar planificado para los hechos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atraparon al ladrón del Santuario de Rio Blanco

"Hay mucha inseguridad": el reclamo de vecinos de Alto Comedero tras el crimen de Juan Vanega

Crece la inseguridad en San Pedrito: atacaron a un vecino y destrozaron su casa

Inseguridad en El Chingo: vecinos denuncian robos reiterados y ausencia policial

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Lo que se lee ahora
Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María
Córdoba.

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Simularon uncontrol y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)
Inseguridad.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno meteorológico que afectará por 72 hs a todo el país
Clima.

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno meteorológico que afectará por 72 hs a todo el país

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo video
Noa.

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña video
Talento.

Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel