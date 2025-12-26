viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 17:39
Inseguridad.

Crece la inseguridad en San Pedrito: atacaron a un vecino y destrozaron su casa

En San Pedrito crece el miedo, “la inseguridad nos va a llevar a hacer cosas que uno no quiere” comenta una vecina mientras se organizan con grupos de WhatsApp.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Inseguridad en SAan Pedrito (2)
En el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy, la inseguridad volvió a golpear con fuerza; un vecino fue atacado violentamente cuando intentaron robarle y, además de la agresión física, los delincuentes destrozaron su vivienda, dejando daños que quedaron reflejados en imágenes que acompañan el caso. La situación reavivó el reclamo por mayor presencia policial y por respuestas concretas ante hechos que, según los residentes, se repiten con frecuencia.

Inseguridad en San pedrito (2)

Una vecina del sector, en diálogo con este medio, describió un escenario de miedo constante y advirtió sobre el límite al que se está empujando a quienes viven en la zona. “Aquí hay muchísima inseguridad, mirá si vos te pones a preguntar acá a los vecinos, hay robos por todos lados, acá al frente, allá, en todos lados”, relató. Y añadió una frase que resume el clima social: “la inseguridad creo que nos va a llevar a algunas a hacer cosas que uno no quiere, fuera de la ley, porque si no uno no sabe cómo protegerse”.

"la inseguridad creo que nos va a llevar a algunas a hacer cosas que uno no quiere, fuera de la ley, porque si no uno no sabe cómo protegerse".

Respecto del joven agredido, la mujer confirmó que ya no está hospitalizado, pero que la situación sigue siendo crítica. “Hablando del joven golpeado, él ya no está internado, le dieron el alta, pero no está en su casa por razones obvias”, explicó, mientras señalaba el estado en que quedó la vivienda. “No se puede vivir aquí, está todo quemado, abierto, roto”, sostuvo, describiendo el nivel de destrucción que dejó el ataque.

Inseguridad en SAan Pedrito (4)

La inseguridad, una realidad que preocupa en San Pedrito

Según relató, la denuncia fue formalizada en las últimas horas, pero surgió una preocupación extra: la custodia policial que debía resguardar el inmueble estaría retirándose. “La denuncia se hizo ayer en la Seccional Sexta, pero no sé por qué razón están retirando la seguridad de la vivienda, dejando la casa a la deriva. Ahora se pueden meter por cualquier lado y terminar de hacer otro tipo de daño”, alertó la vecina.

Inseguridad en San pedrito (1)

Ante la falta de garantías, los propios vecinos comenzaron a organizarse como pueden, con redes internas de comunicación. “Lo único bueno es que entre los vecinos tenemos los números de teléfonos y cuando vemos algún movimiento extraño o algo, aprovechamos para llamar y también se llama a la policía”, contó, destacando el uso de grupos de WhatsApp y contactos directos para advertirse entre sí y pedir ayuda rápido.

Sin embargo, remarcó que ni siquiera contar con tecnología alcanza para frenar los robos. “De hecho en la esquina también vaciaron la casa. Será hace unos dos meses, teniendo cámaras de seguridad”, afirmó. Para los vecinos, el patrón se repite: ataques rápidos, violencia, y una sensación de desprotección que crece con cada caso.

Mientras el barrio intenta recuperarse del impacto del último hecho, con una casa dañada y un vecino que no puede volver por temor y las condiciones de la vivienda, el reclamo vuelve a ser el mismo: más seguridad real y sostenida, patrullajes preventivos y respuestas inmediatas.

