Brutal agresión en San Pedrito: lo atacaron con botellas y piedras e intentaron incendiar su casa

Un hombre resultó con diversas heridas en la cabeza y el rostro tras ser atacado por cuatro personas en inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio San Pedrito. A raíz de la agresión, fue asistido en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladado al Hospital Pablo Soria.

Según se pudo conocer, luego del violento episodio los agresores también habrían intentado prender fuego la casa de la víctima. Hasta el momento, no se registraron personas demoradas ni detenidas por el hecho.

casa san pedrito 3 Qué pasó en barrio San Pedrito: lo hirieron e intentaron prender fuego su casa De acuerdo a los datos recabados por TodoJujuy.com, durante la madrugada del 23 de diciembre, alrededor de las 0:40, se dio aviso a la Policía de la Provincia por una gresca registrada en una vivienda ubicada sobre calle Cerro Zapla, entre Carlos Gardel y Juárez Telma, en el barrio San Pedrito.

Al arribar al lugar, el personal policial observó a cuatro hombres salir del domicilio y darse a la fuga. En el interior de la vivienda, un hombre de 50 años presentaba un importante sangrado producto de múltiples heridas en el rostro y la cabeza. Tras la intervención del SAME, fue trasladado de manera inmediata al Hospital Pablo Soria, donde quedó internado en observación.

Embed Según la declaración de la pareja de la víctima, los cuatro individuos se presentaron en el domicilio y, por causas que aún se tratan de establecer, lo agredieron violentamente. Además, luego del ataque, se registró un principio de incendio en la vivienda, el cual fue sofocado de forma inmediata. De acuerdo a fuentes policiales, “habrían tirado una botella, con intención de prender fuego el domicilio”. En este contexto, la Brigada de Investigaciones se encuentra llevando adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se registran personas demoradas ni detenidas en relación a la causa. casa San Pedrito 1

