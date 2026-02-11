El relato del calvario: es paciente oncológico, fue asaltado y brutalmente golpeado en Libertador

Un violento hecho de inseguridad ocurrió el martes 3 de febrero en la colectora del Puente Nuevo , en el tramo que conecta Calilegua con Libertador General San Martín. Israel, un joven de 23 años que atraviesa un tratamiento oncológico, fue interceptado por dos delincuentes, golpeado con extrema violencia e incluso intentaron arrojarlo al río durante el asalto.

Según la denuncia radicada el 5 de febrero en la Seccional 39° de la Unidad Regional N°4, la víctima regresaba en bicicleta luego de entregar pedidos cuando fue sorprendido por un hombre que salió de la oscuridad y lo atacó con un objeto contundente. A los pocos segundos apareció un segundo agresor, que se sumó a la golpiza. Entre ambos lo amenazaron con un arma blanca, le robaron el celular y dinero en efectivo, y trataron de forzarlo a caer al río.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Israel contó en primera persona el terror que vivió esa noche. Relató que uno de los atacantes lo tiró de la bicicleta con un palo o hierro, mientras el otro le arrojaba piedras. “Lo único que hice fue cubrirme la cabeza y el implante oncológico”, explicó.

En medio de la agresión, escuchó a los atacantes decir “cortalo”, y sintió que su vida corría peligro. Con un cuchillo, rompieron su bolso para robarle el dinero que llevaba por los pedidos. Al no poder llevarse la bicicleta, continuaron golpeándolo con piñas y patadas.

Cuando comenzaron a acercarse personas, los agresores lo arrastraron hacia la parte baja del puente con la intención de arrojarlo al vacío, pero desistieron y escaparon hacia el sector del viejo camping.

Lesiones graves y atención médica de urgencia

Israel fue asistido por personal del SAME y trasladado de urgencia al hospital local. El parte médico indicó politraumatismos craneal y facial, cortes y suturas en la pierna derecha, heridas debajo de la nariz, edema en labios, dientes rotos, hematomas en el tórax, lesiones en nuca, brazos y hombros, inflamación en la córnea del ojo derecho y daños en el implante oncológico, por lo que deberá ser evaluado para ingresar a quirófano.

“No soy el primero al que le roban y no voy a ser el último si esto sigue así”, expresó. Además, agradeció a las personas que se detuvieron a ayudarlo esa noche y a quienes le enviaron mensajes de apoyo.