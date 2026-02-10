Violento robo en Libertador: ataron a una mujer dentro de su casa y hay dos detenidos

Imagen alusiva creada con IA

Un grave hecho de inseguridad se registró el pasado domingo por la tarde en el barrio Los Ceibos de Libertador Gral. San Martín, donde una mujer fue sorprendida dentro de su vivienda por dos delincuentes que ingresaron con fines de robo y la redujeron para sustraer diversos elementos.

Según denunció la víctima, los agresores lograron entrar al inmueble y la ataron mientras se encontraba en el interior. Del lugar se llevaron un televisor, un parlante, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Un familiar sorprendió a los ladrones El episodio tuvo un giro inesperado cuando el hermano de la mujer llegó al domicilio y encontró a los sujetos en pleno robo. Ante la situación, logró retener a uno de ellos hasta la llegada de la Policía. El otro involucrado se dio a la fuga, aunque posteriormente fue aprehendido horas más tarde.

La denuncia de la víctima De acuerdo a la información a la que accedió TodoJujuy.com, la mujer también manifestó que uno de los sujetos habría intentado cometer un abuso en su contra durante el violento episodio.

Investigación en curso La Brigada de Investigaciones trabaja en el caso para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los dos detenidos. Las actuaciones se encuentran en marcha y se espera avanzar en las próximas horas con medidas judiciales.

