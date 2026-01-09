sábado 10 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 21:38
Jujuy.

Inseguridad en El Chingo: vecinos denuncian robos reiterados y ausencia policial

Vecinos del barrio El Chingo advierten por robos reiterados, consumo de drogas en la vía pública y ausencia policial, con reclamos que se repiten.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Inseguridad en El Chingo.

Inseguridad en El Chingo.

Según relatan, los episodios se repiten a diario y afectan tanto a peatones como a viviendas particulares. Robos de carteras, celulares y el ingreso a casas mediante escaleras aparecen entre las modalidades más mencionadas.

Los testimonios recogidos por TodoJujuy.com dan cuenta de un malestar extendido y de pedidos formales que no obtienen respuesta. “Hay demasiada inseguridad, que es lo principal”, expresó una vecina del sector.

Calles peligrosas y reclamos sin respuesta

Vecinos aseguran que los postes de luz y los focos sufren robos constantes, lo que deja amplios tramos a oscuras durante la noche. “Roban los postes de luz, focos. Las plantas se roban. Hacemos reclamos y no recibimos respuestas", señaló otra vecina.

La calle Moscú y sus alrededores concentran gran parte de las denuncias. “Se ven muchos robos, sobre todo en la zona del puente y la bajada por la Moscú”, afirmó otra vecina.

Ante este escenario, describen una organización informal para cuidarse entre sí. “Nos tenemos que cuidar entre los vecinos. Ya todos los conocemos y sabemos cómo es la cosa”, sostuvo una de las entrevistadas.

El Chingo

Consumo de drogas y robos reiterados

El consumo de drogas en espacios públicos aparece como otro factor señalado por los vecinos. Según relatan, grupos de jóvenes permanecen durante horas en escaleras y esquinas, lo que genera temor entre quienes circulan por la zona. “Hay mucha inseguridad, los chicos se drogan mucho y todos los días”, afirmó una vecina.

En ese mismo sector, los robos se multiplican. “En la escalera hay muchas personas que les robaron la cartera, el celular. Hay mucha inseguridad”, agregó. La situación impacta de forma directa en la vida cotidiana: “Tratamos de no salir a la noche, roban mucho. Entran con escaleras a las casas”.

Otro vecino reforzó esta percepción al señalar la presencia constante de personas alcoholizadas. “Uno ve a muchos chicos drogándose, están sentados. Andan muchos tipos borrachos”, indicó, al describir escenas habituales en el barrio El Chingo.

Demoras policiales y falta de control

La respuesta policial también figura entre los principales cuestionamientos. Vecinos coinciden en que los móviles llegan tarde o directamente no aparecen cuando se realizan llamados de emergencia. “La policía siempre viene tarde cuando la llamamos. Siempre nos dicen que no hay móvil”, relató una vecina.

En horarios nocturnos, la ausencia de patrullajes se vuelve más notoria, según los testimonios. “La policía por la noche no pasa y nunca viene. Se pelean y no aparecen los efectivos”, sostuvo otra residente, al describir episodios de violencia en la vía pública.

Algunos vecinos señalan que las personas involucradas en robos y disturbios resultan conocidas en el barrio. “La policía los conoce. Muchas veces los detienen y los liberan rápido. Hay mucha falta de control”, expresó un vecino, al referirse a situaciones reiteradas en los últimos meses.

