Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Un joven de 27 años murió en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy luego de ser brutalmente atacado en el barrio El Chingo . La agresión incluyó golpes de puño, heridas de arma blanca y, de manera determinante, un violento impacto con una piedra de grandes dimensiones en la cabeza, lesión que resultó letal. Por el hecho, un hombre se encuentra detenido e imputado por homicidio.

Policiales. "A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

Policiales. Muerte en la comisaría de El Chingo: "Hubo graves incumplimientos de deberes de funcionario público", dijo el abogado

El hecho se registró la noche del 31 de diciembre, cerca de las 23.30, en un tramo de la calle Moscú del barrio El Chingo. Según los primeros datos de la investigación, el joven fue interceptado por al menos tres personas mientras caminaba por la zona.

Los agresores comenzaron a golpearlo con puños hasta reducirlo. En ese contexto, uno de ellos lo atacó con un arma blanca, mientras que otro le arrojó una piedra de importantes dimensiones en la cabeza . Ese golpe resultó decisivo y provocó el traumatismo que, días después, derivó en su muerte.

Tras la agresión, los atacantes escaparon del lugar y dejaron a la víctima gravemente herida sobre la calle.

El golpe en la cabeza provocó una lesión fatal

Personal del SAME asistió al joven y lo trasladó de urgencia al hospital. Al ingresar, su estado era crítico y pasó de inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva.

Fuentes médicas confirmaron que el paciente presentaba un traumatismo encéfalo craneal grave producto del impacto con la piedra, además de heridas cortantes en la zona del tórax. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven murió días después como consecuencia directa del golpe recibido en la cabeza.

El deceso generó conmoción en el barrio, donde vecinos señalaron la violencia del ataque y la ferocidad con la que actuaron los agresores.

El testimonio de la madre y el avance de la causa

Una fuente cercana a la investigación indicó que la primera declaración de la madre de la víctima fue clave para el avance del expediente. La mujer señaló que su hijo fue rodeado por al menos tres personas, quienes participaron del ataque.

Los investigadores reunieron testimonios y elementos que permitieron identificar al presunto autor material del ataque con la piedra. Horas después del ataque lograron la aprehensión del sospechoso.