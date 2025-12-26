viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 09:31
Navidad.

Violó la perimetral y apuñaló a su ex mujer en Punta Diamante

En el barrio Punta Diamante una mujer fue apuñalada por su ex pareja en Nochebuena. El sujeto violó la perimetral, llegó en moto y la atacó con un arma blanca

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
violencia3
Arma blanca

Arma blanca

La causa se encuentra bajo un total hermetismo, sin embargo fuentes cercanas confirmaron que un hombre mayor de edad identificado como Cruz atacó con un arma blanca a su expareja y a un vecino que intervino.

El agresor, había sido denunciado penalmente por la víctima y el Juzgado de Violencia de Género había resuelto una medida de restricción perimetral y había ordenado una consigna policial en la puerta de la mujer.

Arma blanca
Arma blanca

Arma blanca

El ataque y el vecino que salió a defenderla

La agresión expuso un punto crítico en cuanto a la seguridad y el resguardo de la mujer. Si bien la vivienda contaba con consigna policial dispuesta por el Juzgado de Violencia de Género, el hecho demuestra que el sujeto venia realizando un minucioso trabajo de vigilancia a la espera de un descuido. Según se informó, el efectivo asignado se habría ausentado por unos minutos, un lapso que el atacante aprovechó para concretar el ataque.

De acuerdo a la reconstrucción, el agresor llegó en una motocicleta de 110 cc e irrumpió en el domicilio. Intentó herir a la mujer en el tórax, pero ella alcanzó a cubrirse y sufrió un corte profundo en el brazo izquierdo. Los gritos alertaron a un vecino, que salió a auxiliarla y terminó también atacado con una puñalada en la espalda.

Tras la agresión, se activó el 911 y acudieron efectivos de la Seccional 61° (El Chingo). En la escena, el atacante ya se había fugado dejando la motocicleta tirada.

Investigación, estado de salud y búsqueda del agresor

Personal del SAME asistió a las víctimas y, pese a la gravedad del hecho, se indicó que no fue necesario trasladarlas al hospital “Pablo Soria”. Ambas se encuentran fuera de peligro, mientras la investigación avanza con hermetismo y la búsqueda continúa.

Las actuaciones quedaron en manos del Ministerio Público de la Acusación: el ayudante fiscal solicitó la inmediata detención del hombre identificado con el apellido Cruz, quien al cierre de esta nota seguía prófugo.

