jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 18:03
La Plata.

Un hombre mató a su vecino por tirar pirotecnia

Un hombre de 68 años disparó desde su departamento tras una discusión vecinal por el uso de pirotecnia y mató a un vecino de 45 años.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mató a su vecino en La Plata.

Mató a su vecino en La Plata.

Pirotecnia cero en Jujuy.
Atención.

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en estas fiestas
Un jujeño de 29 años detenido por querer estafar a un salteño con la venta de una camioneta robada.
Estafa.

Un jujeño le quiso vender una camioneta robada a un salteño y quedó detenido

El ataque se produjo cuando varias personas se encontraban en un espacio común del edificio. Según los primeros datos oficiales, el conflicto se inició por el uso de fuegos artificiales y derivó en una reacción armada por parte de uno de los residentes del lugar.

Un disparo mortal en medio del festejo

La víctima fue identificada como Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien recibió impactos de bala en el cuello y el hombro izquierdo. El hombre se encontraba en el descanso de una escalera cuando cayó gravemente herido. Minutos después, personal médico constató su fallecimiento en el lugar.

Vecinos del complejo alertaron al 911 tras escuchar detonaciones y gritos. A los pocos minutos arribaron efectivos del Comando de Patrullas, quienes encontraron a varias personas en estado de shock y el cuerpo de la víctima tendido en el sector común del edificio.

Mató a su vecino en La Plata

Los agentes identificaron el departamento desde donde provinieron los disparos. La puerta del inmueble se encontraba entreabierta y, en el interior, hallaron al presunto autor del ataque junto a un arma apoyada sobre una mesa. El hombre fue reducido sin resistencia y quedó inmediatamente aprehendido.

Durante el procedimiento, la policía secuestró una pistola Bersa Thunder calibre .40, una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido y diversas municiones de distintos calibres. Las armas no presentaban pedido de secuestro previo, según indicaron fuentes del caso.

Luego del asesinato, se registraron momentos de tensión en el complejo habitacional. Un grupo de vecinos incendió el automóvil del agresor, un Peugeot 504, como reacción al ataque. La situación obligó a desplegar un operativo policial preventivo para evitar nuevos incidentes y resguardar la seguridad de los residentes.

Mató a su vecino en La Plata (2)

Intervención judicial y peritajes

El fiscal Patricio Barraza, a cargo de la investigación, se presentó en el lugar junto a personal de la DDI La Plata. El funcionario judicial coordinó las tareas periciales y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia correspondiente.

La causa quedó caratulada como homicidio y el imputado fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6. Las pericias balísticas y los testimonios recolectados resultan claves para reconstruir la secuencia completa del hecho.

