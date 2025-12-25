jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 15:31
La pirotecnia de Nochebuena dejó a varios perros perdidos en Alto Comedero

En medio de los festejos navideños, el estruendo de los cohetes provocó que varias mascotas huyeran asustados en distintos barrios de Alto Comedero. Detallamos a cada uno.

Victoria Marín
Victoria Marín
Mascotas perdidas en Alto Comedero.

A pesar de que la provincia cuente con la ley de pirotecnia sonora n° 6187, muchos las personas siguen tirando fuegos artificiales sonoros sin importar las consecuencias.

Perros perdidos en Alto Comedero

Perro color negro

Un caso destacado es el de un perro de color negro que huyó en el Barrio Bicentenario. "Salió corriendo por los cohetes y lo buscamos por todo el barrio", relatan sus dueños, apelando a la solidaridad vecinal para cualquier avistamiento.

perro perdido Alto Comedero

PACHA está perdido

Otro perro perdido responde al nombre de PACHA , extraviado el 24 de diciembre a las 20:00 horas en la zona de Avenida Fuerza Aérea, Alto Comedero. Su familia lo busca con urgencia y agradece cualquier información. Contacto: 388 466-2125 .

perro perdido - PACHA

Perro color negro peludo perdido

En tanto, una vecina reporta la desaparición de su perrito alrededor de la 1 de la madrugada en el descampado que conecta el Barrio Bicentenario con la Feria Copacabana. Pese a las búsquedas intensas bajo la lluvia, no hay rastro. Cualquier dato es vital. Contacto: 388 464-2064 .

perro perdido - alto comedero

TUKA se perdió en Malvinas

Ahora se suma TUKA , una perrita chica (9 kg), peluda, negra con pecho blanco y piquitos blancos, con collar violeta y chapita (número incorrecto). Muy miedosa, se perdió en Barrio Malvinas, calle Oviedo cerca de EJESA y Ministerio de Educación. No correrla: reténganla y protéjanla. Contacto: 388 419-1874 .

tuka perra pedida

PERROS ENCONTRADOS, BUSCAN A SU FAMILIA

Cerca de las 12 de la noche de este miércoles, dos perritos ingresaron al domicilio de una vecina, muy asustados por la pirotecnia.

Según comentó el medio Alto Comedero Informa, no se separan entre ellos y están gorditos, por lo que claramente tienen dueño. Esto ocurrió en zona Tupac Amaru – Etapa 11. Si conocen a quien pertenecen comunicarse al número 3884172714

Perros encontrados - alto comedero

