miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 19:37
Atención.

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en estas fiestas

En Jujuy la pirotecnia sonora está prohibida, por eso es importante seguir tomando conciencia sobre esta problemática que reaparece cada fin de año.

Victoria Marín
Victoria Marín
Pirotecnia cero en Jujuy.

Foto ilustrativa
Infracción.

Vendían pirotecnia en San Pedro de Jujuy y recibieron una importante multa
No al uso de pirotecnia.
Conciencia.

¿Por qué no hay que usar pirotecnia en las fiestas?

Para reforzar los controles, el municipio habilitó un número de WhatsApp disponible las 24 horas para que los vecinos puedan denunciar venta ilegal o comercialización de pirotecnia sonora: 3885056424.

Pirotecnia
Jujuy: pirotecnia sonora prohibida por ley

La provincia cuenta con la Ley 6187, sancionada el 3 de diciembre de 2020, que prohíbe de forma absoluta:

  • La fabricación,

  • Comercialización,

  • Venta mayorista y minorista,

  • Y uso de pirotecnia sonora.

La norma define estos productos como todo artefacto explosivo que produzca ruidos fuertes, y los excluye únicamente cuando se trate de elementos de emergencia o señalización.

Las infracciones contemplan multas que pueden ser millonarias, además de clausuras temporales o definitivas para comercios que incumplan la normativa. La ley también sanciona a los usuarios, no solo a los vendedores.

Organizaciones protectoras de animales, asociaciones civiles y grupos de familias con personas sensibles al ruido celebraron la implementación de esta normativa, ya que apunta a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad en épocas festivas.

¿Por qué NO usar pirotecnia en las fiestas?

-Provoca lesiones y quemaduras

La pirotecnia, incluso la de venta legal, puede generar quemaduras graves, lesiones y mutilaciones, especialmente cuando se manipula sin experiencia.

-Aumenta el riesgo de incendios

El uso de pirotecnia eleva hasta un 30% el riesgo de incendios, sobre todo en espacios cerrados o donde hay materiales inflamables.

-Es ilegal en Jujuy

La pirotecnia sonora está prohibida por ley y las multas son muy elevadas.

Pirotecnia
-Contamina el ambiente

Los artefactos liberan gases tóxicos, metales pesados y partículas que afectan la calidad del aire durante dos o tres días.

-Afecta gravemente a los animales

Los estruendos generan estrés, desorientación, temblores, huidas y daños auditivos en mascotas y animales silvestres.

-Perjudica a niños con autismo, adultos mayores y ex combatientes

Las personas con TEA tienen hipersensibilidad auditiva, por lo que los estallidos provocan crisis severas.

Los adultos mayores también sufren esta exposición y, en el caso de los ex combatientes de Malvinas, los ruidos pueden detonar recuerdos traumáticos.

