lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 08:50
Extendido.

Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

Febrero comienza con altas temperaturas y el clima en Jujuy será variable. Por el momento no rige alerta por tormentas en sector del país.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Jujuy una semana con temperaturas en aumento, elevada humedad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante las tardes y noches. Te adelantamos cómo sigue el clima en Jujuy estos días.

Inicio de semana con inestabilidad

Según el pronóstico oficial, este lunes 2 de febrero se presenta con una mínima de 19°C y una máxima de 24°C. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que por la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre 10 y 40%.

Martes con cielo variable y posibles tormentas

Para el martes, el SMN prevé una mínima de 15°C y una máxima de 28°C. La jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada, luego con cielo parcialmente nublado por la mañana, y nuevamente tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

Miércoles: continúa el aumento de temperatura

El miércoles se mantendrán las condiciones de calor, con temperaturas que oscilarán entre 17°C y 30°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana, pero hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas.

Jueves con nubosidad y lluvias aisladas

Para el jueves, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 31°C. El cielo se presentará mayormente nublado en las primeras horas del día, con tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

Viernes: calor intenso y baja probabilidad de lluvias

El viernes sería el día más caluroso de la semana, con una mínima de 22°C y una máxima que alcanzaría los 32°C. Durante toda la jornada predominará el cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

Fin de semana con temperaturas elevadas

De cara al fin de semana, el SMN anticipa condiciones similares, con temperaturas altas, máximas cercanas a los 32°C el sábado y 30°C el domingo, y nubosidad variable.

Recomendaciones del SMN

Desde el organismo nacional recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, hidratarse adecuadamente y tomar precauciones ante la posible ocurrencia de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

