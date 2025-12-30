Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

El aviso alcanza a los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Tumbaya, Tilcara, Humahuaca, Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques, donde se anticipan precipitaciones acumuladas que podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en puntos específicos.
Tormentas con actividad eléctrica y ráfagas
Las condiciones previstas incluyen tormentas con desarrollo irregular, algunas de ellas localmente fuertes. Se espera la presencia de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, factores que podrían generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.
El fenómeno responde a un sistema de inestabilidad que avanza sobre el norte del país y afecta de manera directa a sectores de altura, donde la combinación de lluvias y viento suele generar rápidas crecidas de arroyos y dificultades en caminos secundarios.
Recomendaciones ante el alerta vigente
Ante este escenario, se aconseja a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones meteorológicas. Se sugiere evitar actividades al aire libre durante tormentas, no circular por caminos anegados y asegurar objetos que puedan desplazarse por acción del viento.
También se recomienda extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y evitar zonas propensas a crecidas repentinas. En áreas rurales, se sugiere resguardar animales y prever posibles interrupciones en caminos o servicios.
El tiempo en San Salvador de Jujuy
En San Salvador de Jujuy, el sitio Meteored pronostica lluvias y tormentas al menos hasta el lunes 12 de enero, aunque las temperaturas se mantendrán agradables entre los 18 y 25 grados.
Cabe destacar que el verano es la estación lluviosa en la provincia de Jujuy y el resto del Noroeste, por lo que este fenómeno es común en la región.