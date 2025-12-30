Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

La provincia de Jujuy atraviesa un nuevo escenario de inestabilidad climática que impacta de manera directa en distintas regiones de la Quebrada y la Puna, además de la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano . Según el último informe oficial, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían presentarse de forma aislada o generalizada, con fenómenos asociados de consideración.

Tiempo. Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

El aviso alcanza a los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Tumbaya, Tilcara, Humahuaca, Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques, donde se anticipan precipitaciones acumuladas que podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en puntos específicos.

Las condiciones previstas incluyen tormentas con desarrollo irregular, algunas de ellas localmente fuertes. Se espera la presencia de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, factores que podrían generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

El fenómeno responde a un sistema de inestabilidad que avanza sobre el norte del país y afecta de manera directa a sectores de altura, donde la combinación de lluvias y viento suele generar rápidas crecidas de arroyos y dificultades en caminos secundarios.

Tormenta Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.

Recomendaciones ante el alerta vigente

Ante este escenario, se aconseja a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones meteorológicas. Se sugiere evitar actividades al aire libre durante tormentas, no circular por caminos anegados y asegurar objetos que puedan desplazarse por acción del viento.

También se recomienda extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y evitar zonas propensas a crecidas repentinas. En áreas rurales, se sugiere resguardar animales y prever posibles interrupciones en caminos o servicios.

El tiempo en San Salvador de Jujuy

En San Salvador de Jujuy, el sitio Meteored pronostica lluvias y tormentas al menos hasta el lunes 12 de enero, aunque las temperaturas se mantendrán agradables entre los 18 y 25 grados.

Cabe destacar que el verano es la estación lluviosa en la provincia de Jujuy y el resto del Noroeste, por lo que este fenómeno es común en la región.