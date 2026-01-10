sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 21:46
Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

El SMN anticipa un verano más cálido y con más lluvias en el NOA. Para Jujuy se proyectan acumulados superiores al promedio y temperaturas por encima de lo normal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico climático para el trimestre enero-febrero-marzo de 2026, y ubicó al NOA dentro de las regiones con mayores chances de tener un verano más húmedo y más caluroso que lo habitual. Las proyecciones incluyen a Jujuy.

Más lluvia de lo normal en Jujuy

De acuerdo al informe, la región norte del país tiene probabilidad de registrar precipitaciones superiores al promedio, algo que ya se había manifestado en diciembre con acumulados altos en varias provincias del área

Esto implica que durante las próximas semanas podrían darse eventos de lluvia más frecuentes o más abundantes, especialmente en comparación con otros veranos recientes.

Temperaturas también por encima del promedio

El SMN también prevé temperaturas superiores a lo normal para el NOA durante el trimestre. En la práctica, esto se traduce en mayor presencia de días calurosos y mayor persistencia del calor, incluso fuera de los picos de ola térmica.

Actualmente rige una fase débil de La Niña, pero los modelos climáticos indican una transición hacia condiciones neutrales durante los primeros meses del año, con una probabilidad superior al 60%.

Esto suele favorecer un comportamiento más variable del tiempo, con alternancia de eventos de lluvia, calor y humedad.

El SMN recomienda seguir los pronósticos de corto plazo

Si bien el informe traza un panorama general del trimestre, el SMN recordó que estos valores deben interpretarse como tendencia, y que las definiciones concretas se definen en escalas diarias y semanales.

En ese sentido, el organismo recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana, que actualiza advertencias por tormentas, lluvia fuerte, vientos, calor extremo y otros eventos.

